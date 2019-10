Maltempo | disperso agente di polizia penitenziaria nel Siracusano

Maltempo - disperso agente nel Siracusano : 8.45 Permane in Sicilia l'allerta meteo rossa della Protezione Civile per il Maltempo. Chiuse le scuole a Catania e interdette aree pubbliche come parchi e mercati. Violento nubifragio nel Siracusano, dove risulta disperso un agente di polizia penitenziaria travolto da un fiume di fango. Molte strade di collegamento tra Pachino, Noto e Rosolini sono bloccate. Soccorse 16 persone rimaste intrappolate nelle auto.

Maltempo - uomo disperso a Rosolini : Un uomo disperso a Rosolini per il forte Maltempo di ieri. La sua auto da un’ondata di fango mentre si trovava sulla SS 115 in contrada Stafenna.

Maltempo Giappone - frane e allagamenti per forti piogge : 4 morti - un disperso : Quattro persone sono morte e un’altra risulta dispersa a causa degli allagamenti e delle frane in Giappone, colpito da forti piogge appena due settimana dopo un violento tifone. Lo hanno fatto sapere le autorità e i media locali. L’Agenzia meteorologica Giapponese ha avvertito: “I rischi di disastri sono aumentati, per favore siate estremamente vigili su frane, aumento nel volume dell’acqua dei fiumi e allagamenti, perché ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Agrigento : uomo disperso causa Maltempo - 25 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. In provincia di Agrigento un uomo risulta essere disperso a causa del maltempo, 25 ottobre 2019,

Meteo - un disperso a Licata per il Maltempo : «80enne è scivolato nel fiume Salso» : Condizioni Meteo difficili in Sicilia e si registra un disperso a Licata, in provincia di Agrigento, per il maltempo: un 80enne è scivolato nel fiume Salso. L'uomo sarebbe scivolato...

Meteo - un disperso a Licata per il Maltempo : «80enne è scivolato nel fiume Salso» : Condizioni Meteo difficili in Sicilia e si registra un disperso a Licata, in provincia di Agrigento, per il maltempo: un 80enne è scivolato nel fiume Salso. L'uomo sarebbe scivolato...

Maltempo in Sicilia : un disperso e scuole chiuse : Allerta meteo rossa oggi, venerdì 25 ottobre, nella Sicilia orientale e gialla in quella occidentale. In via precuazionale sono state sospese le attività didattiche in diverse località: Catania, Siracusa, Noto, Modica, Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Gela, Milazzo, Eolie, Canicattì, Palma di Montechiaro, Naro, Enna, Leonforte e Troina. L'ondata di Maltempo dovrebbe intensificarsi nelle prossime ore: sono previsti ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : disperso un 80enne nell’agrigentino - forse è scivolato dentro a un fiume. Scuole chiuse in 5 Province : Un 80enne è disperso da giovedì notte, probabilmente dopo essere scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, a Licata, in provincia di Agrigento, a causa del Maltempo che ha colpito la Sicilia. A dare l’allarme è stata una persona che, percorrendo a piedi il ponte Federico II, ha notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua. Sul posto sono arrivati i familiari dell’ottantenne, che già lo cercavano e hanno riconosciuto le ciabatte. ...

Sicilia - violenta ondata di Maltempo : scuole chiuse e treni fermi - un disperso a Licata : A segnalarla è stato la protezione civile in un nuovo avviso di avverse condizioni meteo. Previsti fenomeni di forte intensità. Un disperso a Licata: si tratta di un 80enne, finito nel fiume Salso nella serata di ieri, secondo il racconto di alcuni testimoni.Continua a leggere

Maltempo in Sicilia - disperso a Licata : 08.40 C'è un disperso a Licata, nell'Agrigentino, per il Maltempo. Si tratta di un ottantenne che sarebbe scivolato nel fiume Salso. In corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. In Sicilia è stata diffusa l'allerta rossa nella zona sud-orientale e gialla in quella occidentale. Scuole chiuse in 5 province. Nubifragi e allagamenti sono segnalati in varie parti, dal trapanese al nisseno. Sospesa la circolazione ferroviaria in varie tratte ...

Maltempo - cade nel fiume : un disperso a Licata : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Un disperso a Licata, a causa del Maltempo. Un uomo sarebbe scivolato nella tarda serata di giovedì nel fiume Salso, come hanno riferito alcuni testimoni, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e a

Maltempo : un disperso a Licata - uomo caduto nel fiume Salso : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Un disperso a Licata, a causa del Maltempo. Un uomo sarebbe scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, come hanno riferito dei testimoni, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del fuoco e al Nucl

Sicilia - violenta ondata di Maltempo : un disperso a Licata - è caduto nel fiume Salso : Si tratta di un 80enne, finito nel fiume Salso nella serata di ieri, secondo il racconto di alcuni testimoni: scattate le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, coadiuvati dal Nucleo speleologico.Continua a leggere

Maltempo in Sicilia - un uomo disperso a Licata : Un uomo disperso a Licata per il Maltempo. Da ieri sera non si hanno notizie di un uomo che secondo alcuni testimoni sarebbe scivolato nel fiume Salso