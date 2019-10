Maltempo | crolla la volta della chiesa del 1500 nel Pavese | la causa è dovuta alle

Maltempo : dopo piogge crolla la volta della chiesa del 1500 nel Pavese : Probabilmente le infiltrazioni di acqua unite a un cattivo stato di manutenzione hanno contribuito a far crollare la volta della chiesa parrocchiale di Livelli, una frazione del comune di Bagnaria (Pavia) in Oltrepo’ Pavese. Il tetto ha ceduto a causa delle infiltrazioni d’acqua dopo le piogge abbondanti. L’altare maggiore della chiesa, risalente al 1500 e dedicata ai Santi Pietro e Paolo, e’ stato sommerso dalle macerie ...

Maltempo in Lombardia e Piemonte : fiumi in piena e strade crollate - viabilità nel caos : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito con violenza il Nord Italia, si continuano a registrare danni e disagi: questa mattina, a causa dell’innalzamento del fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). Al momento del crollo nel tratto transitavano vetture e persone per cui non si sono registrati feriti. In provincia di Alessandria si scava nel fango, in attesa delle nuove piogge previste tra ...

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni

Maltempo Genova : crolla chiesa a Campo Ligure - investita da frana : La violenta ondata di Maltempo della notte ha provocato il crollo di una chiesa a Campo Ligure in provincia di Genova: l’edificio è stato investito da una frana. I Vigili del Fuoco hanno condotto le operazioni di ricerca sul posto e, al momento, non risultano persone coinvolte. L'articolo Maltempo Genova: crolla chiesa a Campo Ligure, investita da frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : crolla guado - disagi per 40 persone. Ritardi dei treni : Il Maltempo che sta colpendo la Liguria con piogge incessanti ha causato il crollo di un guado in cemento sul torrente Secca a Serra Riccò. La struttura in cemento era l’unica strada carrabile. L’episodio ha messo in difficoltà circa 40 persone che ora possono muoversi solo a piedi. “Si tratta di un guado autorizzato che in caso di allerta veniva chiuso al transito. Le famiglie sono comunque raggiungibili dai soccorritori in ...