Maltempo | auto travolta da onda di fango | morto agente

Maltempo in Sicilia : a Noto agente di polizia muore travolto dal fango - auto nel torrente : L'ondata di Maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato almeno una vittima nel Siracusano. Si tratta di un agente di polizia penitenziaria che era stato segnalato come...

Maltempo - due auto travolte da piena torrente a Ispica : tutti salvi : Tragedia sfiorata ieri sera per il forte Maltempo a Ispica. Due auto con a bordo 8 persone sono state travolte da un torrente tracimato.

Maltempo - alluvione lampo nella notte tra Modica - Scicli - Ispica e Pozzallo : 240mm di pioggia - temporali auto-rigeneranti : Il Maltempo che sta colpendo la Sicilia sta provocando una vera e propria alluvione lampo nella notte tra il ragusano e il siracusano. Il parziale pluviometrico giornaliero, in serata, è schizzato rapidamente in alto a causa di temporali auto-rigeneranti proprio nel Sud/Est isolano: parliamo di 252mm di pioggia a Ispica, 139mm a Modica, 94mm a Noto, 87mm a Scicli, 70mm a Palazzolo Acreide, 57mm a Comiso, 56mm a Noto, 53mm a Ragusa, 52mm a Santa ...

Maltempo : nubifragio a Messina - cade un cartellone sull’autostrada : Un nubifragio ha colpito oggi Messina e provincia causando diversi rallentamenti nella circolazione e allagamenti. Il forte vento e la pioggia della notte hanno causato la caduta di un cartellone sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Rometta. I vigili lo hanno rimosso il cartellone e permesso il ripristino della normale circolazione. Per l’allerta meteo oggi il sindaco Cateno De Luca aveva disposto ieri la ...

Maltempo - finisce nel burrone con l’auto : riesce a risalire in strada - ma muore per infarto : La pioggia e la fitta nebbia sono costate costate la vita ad un pensionato di Sagliano Micca, Gianpietro Varnero, 81 anni. Finito con l'auto in un dirupo, è riuscito da solo a raggiungere la strada. Ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi...Continua a leggere

Maltempo Piemonte : precipita in un burrone con l’auto - un morto nel Biellese : Incidente stradale nel Biellese: probabilmente a causa della pioggia e della fitta nebbia, un agricoltore ha perso il controllo dell’auto di cui era alla guida, ed è morto. La vettura è precipitata per circa 20 metri in un burrone, sulla strada che dalla frazione di Oneglie conduce a Sagliano Micca. L’81enne è riuscito a uscire dall’abitacolo, a risalire in strada e a chiedere aiuto: è morto per arresto cardiaco durante ...

Maltempo Piemonte : vittima nell’Alessandrino - ritrovata l’auto nell’alveo dell’Albedosa : ritrovata l’auto dell’uomo deceduto a causa della violenta ondata di Maltempo ha colpito la provincia di Alessandria: la vettura è stata localizzata nell’alveo dell’Albedosa, un rio gonfiato dalle piogge al punto da far crollare il ponte sulla provinciale 155, tra Pratalborato e Capriata d’Orba. Lunedì sera l’uomo, conducente dell’auto a noleggio, aveva prelevato all’aeroporto di Genova un cliente ...

Maltempo Piemonte - torrente in piena travolge ponte e un'auto : VIDEO : Un ponte travolto da un torrente trasformatosi in fiume in piena, l’asfalto che cede e l’auto che finisce dentro l’acqua e il fango. E’ morto così Fabrizio Torre, autista di 52 anni, vittima dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta su Capriata d’Orba, nell’Alessandrino, in Piemonte. Il passeggero che era con lui, un rappresentante inglese, è riuscito a salvarsi, aggrappandosi ad alcuni alberi. Ora è ricoverato in prognosi riservata al pronto ...

Maltempo - l'intervento dei vigili del fuoco : l'auto è sommersa dall'acqua : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, 900 in tutto, che nella notte sono intervenuti per l'emergenza Maltempo a Nord-Ovest. Una frana ha colpito Campo Ligure, in provincia di Genova, dove una chiesa è crollata. (Video vigili del fuoco) Redazione ?

Maltempo : autobus sostitutivi dei treni tra Genova e Milano : Sono tutti tornati in stazione i treni coinvolti nell’emergenza Maltempo tra Liguria e Piemonte. Lo si apprende da Ferrovie, secondo cui solo un convoglio sta ancora tornando verso Torino. I tratti interessati riguardano: Genova-Torino, Genova-Milano e Genova-Ovada (e non Vada come scritto in precedenza). Ferrovie ha attivato autobus sostitutivi tra Milano e Genova per riportare a casa i passeggeri rimasti bloccati in stazione dal ...

Maltempo Genova - disagi alle ferrovie : “Colpa di Autostrade” : L’allagamento dei binari tra Genova Voltri e Cogoleto, che ha provocato ieri pesanti danni alla circolazione ferroviaria tra Genova e Savona, sarebbe colpa della carenza di manutenzione in un’area di proprietà di Autostrade per l’Italia. E’ quanto afferma il sottosegretario genovese ai Trasporti, Roberto Traversi, che informa di aver chiesto chiarimenti sui disagi di ieri a Rete ferroviaria italiana e che ne virgoletta la ...

Maltempo : ramo cade su un’auto in sosta in Versilia : Durante un intenso temporale che si è abbattuto questo pomeriggio sulla Versilia il ramo di un pino, che si trova in un parcheggio nel quartiere di Varignano a Viareggio (Lucca), è caduto su un’auto in sosta e nel cui interno si trovava un uomo che non ha riportato ferite ma solo tanto spavento. Il ramo ha sfondato il parabrezza della vettura. Sul posto e’ intervenuta un’ ambulanza del 118 oltre ai vigili del fuoco. L'articolo ...

Maltempo Piemonte : oltre 156 mm di pioggia nell’Alessandrino - automobilista soccorso : Il soccorso alpino e la protezione civile sono intervenuti nell’Alessandrino per recuperare un uomo che si era smarrito nei boschi anche a causa del Maltempo, ed è rimasto con l’auto in panne lungo una strada sterrata. L’automobilista è stato localizzato grazie al sistema “Sms Locator”. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Tra la mezzanotte e le 8 nell’Alessandrino si sono registrati oltre 156 mm di ...

Maltempo - allerta meteo in Liguria. A Genova scuole chiuse - auto intrappolate nei sottopassi : allerta meteo arancione a Genova e scuole chiuse. «Le scuole nei Municipi di Ponente e Medio Ponente di Genova resteranno chiuse - si legge sulla pagina Fb del Comune di Genova - Rimarrà...