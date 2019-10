Magnesi-Awuku boxe | Internazionale WBC Superpiuma | orario d’inizio e come vederlo in tv

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) Si svolgerà domani il match valevole per il titoloWBC deitra Michaele il ghanese Maxwell Akuwu., 24 anni, nativo di Palestrina, città che nel panorama laziale è nota per il suo grande contributo allo sport e in particolare al basket, è professionista dal 2015 ed è inoltre imbattuto, con 15 vittorie in altrettanti combattimenti, di cui sette per KO. Molto più esperto Akuwu, trentaseienne che ha passato la maggior parte della sua carriera in Ghana e che vanta 46 vittorie, 4 sconfitte e un pareggio. Akuwu ha già combattuto, senza positivo esito, per il titolo mondiale. L’incontro si terrà al Ragusa Off, che si può raggiungere al numero 179 di Via Tuscolana, a Roma. Si tratta di una sfida molto attesa per l’allievo di Marco Massai, quarto nelle classifiche europee. Il combattimentotra Michaele Maxwell Akuwu si terrà domani ...

