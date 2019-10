Fonte : tg24.sky

(Di sabato 26 ottobre 2019) Una t-shirt in vendita alfiniscesui social e non solo. "Incita al femminicidio e alla violenza sulle donne", sostengono alcune parlamentari, rilanciando le proteste partite da un tweet di giovedì 24 ottobre. Sulla, prodotta da un'azienda di abbigliamento ed esposta in alcuni supermercati della catena francese, si vedono due figure stilizzate e due riquadri. Nel primo un uomo e una donna discutono animatamente, nel secondo lui spinge lei, facendola precipitare. Il tutto è accompagnato dalla scritta "problem solved" ovvero "problema risolto". Fedeli: "Si ritiri immediatamente il prodotto" "E' gravissimo che un'azienda produca magliette che incitano al femminicidio. Ancora più grave che una nota catena di supermercati si metta a disposizione per distribuirle", ha dichiarato la senatrice Pd ...

pietroraffa : Questa maglietta, venduta al #Carrefour, è semplicemente una vergogna. Il problema della violenza sulle donne è, a… - PinelliFederica : RT @ERCGIL: #26ottobre Questa maglietta venduta al #carrefour è solo indecente e va ritirata immediatamente in quanto istiga a commettere #… - Aleksandraskin : RT @SkyTG24: Maglietta venduta al Carrefour sott'accusa. “Incita al femminicidio” -