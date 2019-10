Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Unche ritrae una scena accaduta in una delle fermatecapitale spagnola. Una passeggera, seduta in attesa del convoglio, si alza e fa per dirigersi al treno. Lo fa mentre guarda il. Cammina convinta. Solo che il treno non è ancora arrivato e finisce sui binari. Una distrazione che poteva costarle molto caro e che solo la prontezza del macchinista del treno che stava sopraggiungendo ha evitato di trasformare in tragedia. L'articolo, ilsul: “Nonilai binari”. Ecco perché proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Madrid invasa da pecore. I pastori: 'È nostro diritto passare qui' - conci_sabrina : RT @TutteLeNotizie: Madrid, il video sul profilo della metropolitana: “Non guardate il cellulare vicino ai… - ilfattovideo : Madrid, il video sul profilo della metropolitana: “Non guardate il cellulare vicino ai binari”. Ecco perché -