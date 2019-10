Luca Sacchi ucciso | l' incontro al pub Il killer | «Ho sparato solo per spaventarlo»

Luca Sacchi - il killer confessa : «Ho sparato per spaventarlo». Incontro combinato al pub : «Volevo spaventarlo. Non volevo ucciderlo». Valerio Del Grosso si è giustificato così con l?amico e con la fidanzata, mentre cercava di nascondersi. Scappava, dopo...

Luca Sacchi - la mamma del pusher arrestato : «L'ho denunciato io - meglio in cella che a spacciare» : Quando gli agenti di polizia che per tante sere lo hanno visto nel quartiere e lo conoscono da tempo lo fermano, non riescono a fare altro se non ripetergli: «Come ti sei ridotto?». Tu,...

Omicidio Luca Sacchi - il pm : "Trattativa per droga finita nel sangue" : Rispetto a quanto è emerso inizialmente si sta delineando un quadro ben diverso legato alla morte di Luca Sacchi, il personal trainer 24enne ucciso mercoledì sera davanti a un pub in zona Colli Albani, a Roma. Il ragazzo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa e in un primo momento si era parlato di una morte totalmente assurda, ad opera di due giovani romani al culmine di un tentativo di rapina ai danni di Anastasia, la fidanzata ...

Omicidio Luca Sacchi - il Capo della Polizia Gabrielli : "Roma non è Gotham City e questa non è la storia di uno scippo" (VIDEO) : "Roma non è Gotham City": il Capo della Polizia Franco Gabrielli interviene nel dibattito sulla sicurezza nella capitale - è di ieri la dura replica di Conte a Salvini - dopo l’Omicidio del 24enne Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti agli occhi della fidanzata. Omicidio Luca Sacchi: fermati due 21enni romani (nomi), spunta pista della droga Si attende ...

Un acquisto di droga finito male. Perché è morto Luca Sacchi : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 21enni del quartierer San Basilio fermati per l'omicidio di Luca Sacchi a Roma, avrebbero dovuto consegnare della droga "ad un gruppo di amici della vittima, ma in realtà erano intenzionati a rapinare i giovani dei soldi che sapevano detenere in uno zaino da donna", senza consegnare la sostanza stupefacente pattuita. Lo scrive il pm di Roma, Nadia Plastina, nelle 7 pagine con le quali ...

Luca Sacchi - "soldi in mazzette da 20 e 50 euro nello zaino" della fidanzata Anastasia : droga - la svolta : mazzette di denaro nello zaino di Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi ucciso con un colpo alla testa a Roma da due 21enni. Soldi che sarebbero serviti ad acquistare droga per gli amici dei due fidanzati. Leggi anche: "Cos'è emerso dai test in ospedale". Luca Sacchi, cambia il quadro del

Omicidio Luca Sacchi - fermo pm : «Del Grosso e Pirino dovevano consegnare droga a amici vittima» : Sabato l’interrogatorio e la convalida del fermo: «Hanno complici, possibile la fuga»; scrive la Procura di Roma

Luca Sacchi - chi è il presunto killer : Valerio Del Grosso denunciato dalla madre - preso in hotel. Ha un figlio : È stato lui a sparare: Luca Valerio Del Grosso, 21 anni, di San Basilio, avrebbe premuto il grilletto della pistola che ha ucciso Luca Sacchi, il ragazzo freddato alla Caffarella. Del Grosso...

Omicidio Luca Sacchi - Gabrielli : 'Non è la storia di uno scippo' : "Non è la storia di uno scippo". Franco Gabrielli, capo della polizia, non crede che Luca Sacchi sia stato ucciso nel corso di una normale rapina. Gli accertamenti svolti finora infatti avrebbero delineato ben altri contorni. Per la morte del ragazzo, ucciso sotto gli occhi della fidanzata, sono stati fermati due giovani romani, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. La dinamica e il movente dell'Omicidio per il momento non sono chiari, ma non si ...

Luca Sacchi - due fermi per la morte. Spunta un terzo uomo. La fidanzata : «Droga non c'entra» : Sono stati fermati nella notte i due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di...