Luca Sacchi ucciso a Roma | Valerio Del Grosso «ha chiesto scusa» ma con Paolo Pirino non

Convalidato il fermo degli indagati per l'omicidio di Luca Sacchi : Restano in carcere Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati dell'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra mercoledì e giovedì mentre si trovava con la sua fidanzata Anastasia, baby sitter di 25 anni, davanti al John Cabot, un pub nel quartiere Appio, nella Capitale. Il gip di Roma ha Convalidato il fermo dei due 21enni di San Basilio e ha emesso un'ordinanza di ...

Luca Sacchi - la madre di uno degli accusati dell’omicidio : “Meglio in galera che tra gli spacciatori”. I due non rispondono al giudice : Si è presentata nel commissariato di San Basilio, ha spiegato che probabilmente suo figlio c’entrava qualcosa con l’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa. E lo ha detto con coraggio: “Mio figlio ha fatto una cazzata. È meglio saperlo nelle vostre mani che in quelle di spacciatori, delinquenti e criminali”. Si chiama Giovanni Proietti, è la mamma di Valerio Del Grosso, il ...

Omicidio Luca Sacchi - la mamma coraggio che ha denunciato il figlio : “Meglio in cella che con gli spacciatori” : Quando ha saputo che suo figlio Valerio era coinvolto nell’Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera prima, non ci ha pensato due volte. mamma Giovanna è uscita di casa e si è diretta al vicino commissariato di polizia San Basilio e spiegato i suoi dubbi ai poliziotti: “Temo che mio figlio abbia fatto una cazzata”, ha detto sorretta dal figlio maggiore, Andrea. Poco prima aveva saputo dal ...