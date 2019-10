L' oroscopo di domenica 27 ottobre | Saturno in trigono a Capricorno | Gemelli istintivo

oroscopo della settimana di Mauro Perfetti a La Domenica Ventura : Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: le previsioni dello zodiaco a La Domenica Ventura Anche per i prossimi giorni Mauro Perfetti ha svelato le sue previsioni settimanali dell’Oroscopo a La Domenica Ventura, con la classifica dei segni zodiacali, in base a quella che sarà la situazione astrologica. Come la volta scorsa, Mauro Perfetti a La Domenica Ventura anche oggi ha diviso i dodici segni in tre diverse fasce: quella contenente i ...

L'oroscopo del giorno - domenica 20 ottobre : Luna nel segno dei Pesci - Scorpione positivo : Durante la giornata di domenica 20 ottobre, i nativi Ariete dovranno far fronte ad un cambio di collega sul posto di lavoro. Con la Luna in trigono al segno del Cancro, Scorpione preferirà cimentarsi in nuove avventure sul posto di lavoro, mentre Pesci potrà contare sulla propria relazione sentimentale per risolvere alcuni problemi. Giove sarà nel segno del Sagittario, conferendo ai nativi del segno di concludere dei buoni affari, mentre ...

L'oroscopo del giorno domenica 13 ottobre : Mercurio stazionario in Scorpione - Pesci al top : Nella giornata di domenica 13 ottobre il Sole continuerà a stazionare nel segno della Bilancia, che sarà ancora molto felice di passare il proprio tempo con il partner, mentre per Gemelli ci saranno delle piccole sorprese, forse non così importanti, ma che li renderanno felici. Mercurio, ancora in Scorpione, conferirà ai nativi del segno buone opportunità in ambito lavorativo, mentre chi è del Sagittario farebbe meglio a non innervosirsi per ...

oroscopo di domenica 13 ottobre : difficoltà per l'Ariete - grintoso il Leone : L'Oroscopo della giornata di domenica 13 ottobre preannuncia momenti di felicità per alcuni dei dodici segni zodiacali, soprattutto per coloro che riusciranno a ritagliarsi qualche attimo di tempo da trascorrere con la propria famiglia. Coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete, sfortunatamente, si ritroveranno ad affrontare qualche piccola difficoltà, mentre il Leone riuscirà a mostrare la propria produttività sul lavoro grazie alla sua ...

oroscopo settimana Mauro Perfetti : previsioni a La Domenica Ventura : Oroscopo della settimana: le previsioni e la classifica di Mauro Perfetti a La Domenica Ventura E’ andata in onda oggi, 6 ottobre 2019, una nuova puntata de La Domenica Ventura, come sempre a mezzogiorno su Rai2. E anche nell’appuntamento odierno la padrona di casa Simona Ventura, alla fine di tutti i vari spazi dedicati ovviamente al calcio, ha ospitato in collegamento l’astrologo Mauro Perfetti, che ha svelato le sue ...

Paolo Fox di domani - domenica 6 ottobre : l’oroscopo del weekend : Paolo Fox, oroscopo di domani (6 ottobre): le previsioni del weekend Come vivranno il 6 ottobre tutti i segni dello zodiaco? Paolo Fox svela l’oroscopo del weekend per i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: ci sarà da rivedere un accordo sentimentale entro l’inizio della prossima settimana. Il consiglio è quello di circondarsi di persone positive. TORO: domenica che creerà qualche disagio in amore. Se qualcosa non andrà sul ...

L'oroscopo di domenica 6 ottobre : Luna nel segno del Capricorno - Gemelli responabile : Durante la giornata di domenica 6 ottobre, i nativi Ariete avranno un sacco di cose da fare, inoltre faticheranno a gestire la loro relazione di coppia, mentre Leone sarà deciso a lavorare evitando le distrazioni. Acquario attraverserà un periodo meraviglioso in ambito sentimentale, mentre la confusione sarà la protagonista della giornata dei nativi Sagittario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per la giornata di ...

oroscopo domenica 6 ottobre e classifica : Leone confuso - passo indietro per Scorpione : L'Oroscopo di domenica 6 ottobre si presenta interessante e annuncia una Luna gibbosa crescente nel segno del Capricorno. Ciò è destinato ad influenzare il decorso dell'intera giornata per tutti i segni dello zodiaco. Per esempio i nati del Leone saranno alle prese con certi sentimenti destinati a mandarli in confusione. Ma scopriamo le previsioni astrologiche di questo dì di festa e la relativa classifica. L'Oroscopo del 6 ottobre: da Ariete a ...

oroscopo domani di Paolo Fox del weekend - domenica 29 settembre : Oroscopo segni di Terra (29 settembre): previsioni di Paolo Fox Si avvicina la fine del mese e Paolo Fox svela l’Oroscopo di domani (29 settembre) tratto dal suo Stellare su DiPiù. TORO: il consiglio è quello di recuperare un po’ di serenità interiore. Periodo professionale piuttosto stimolante. Il settimana sarà importante. VERGINE: Oroscopo importante per gli incontri d’amore. Vorrebbero investire di più sul lavoro. ...

La Domenica Ventura - terza puntata : Cecchi Gori e Nazzaro ospiti - confermato l'oroscopo (senza Paolo Fox) : La Domenica Ventura, tentativo numero tre. Nella puntata di domani del nuovo programma di Rai2 condotto da Simona Ventura è prevista un'intervista a Vittorio Cecchi Gori, l’ex patron della Fiorentina, condannato dal tribunale civile di Firenze al risarcimento di 19 milioni di euro per il danno provocato dal fallimento della società viola, avvenuto nell'agosto del 2002.In studio, con il giornalista di Rai Sport ci saranno anche Manila Nazzaro, ...

L'oroscopo del giorno - domenica 29 settembre : Ariete innovativo - Capricorno frizzante : Durante la giornata di domenica 29 settembre, la situazione amorosa dei nativi Toro potrebbe essere in declino, mentre Cancro avrà tanto lavoro arretrato da portare a termine. Sarà una giornata a fasi alterne per Leone, mentre Scorpione sarà molto creativo sul posto di lavoro, anche se farebbe meglio a prestare attenzione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per la giornata di domenica 29 settembre 2019 per tutti i segni ...

oroscopo domenica 29 settembre - classifica 'top' e 'flop' : sfide per Bilancia - Cancro OK : L'Oroscopo del giorno 29 settembre è pronto a svelarci che tipo di domenica possiamo aspettarci. Abbiamo la Luna crescente in Bilancia, quindi è il momento perfetto per seminare certe ambizioni e per dedicarsi al proprio aspetto fisico. In seguito le previsioni segno per segno ordinate in ordine decrescente (dall'ultimo al primo) a seconda della classifica top e flop del giorno. classifica segni flop, Oroscopo 29 settembre 12° Leone – Non vi ...

La Domenica Ventura : arriva l’oroscopo (ma non c’è Paolo Fox) : Simona Ventura - La Domenica Ventura Carlo Freccero è convinto che alla fine Simona Ventura vincerà la sfida con La Domenica Ventura (qui le dichiarazioni del direttore). L’impresa appare ardua, ma intanto il mezzogiorno festivo di Rai 2 si avvia verso la terza puntata, che vedrà Domenica 29 settembre in studio Vittorio Cecchi Gori. La Domenica Ventura: gli ospiti della terza puntata del 29 settembre 2019 Il produttore cinematografico, ex ...

L'oroscopo del giorno - domenica 22 settembre : passione per Scorpione - Pesci favorito : Durante la giornata di domenica 22 settembre, Leone, grazie all'influsso di Venere, continuerà a vivere una relazione di coppia piuttosto incerta, al contrario, Cancro riuscirà a recuperare l'intesa di coppia perduta nelle giornate precedenti. Bilancia si aprirà a delle nuove collaborazioni sul posto di lavoro, mentre la Luna è nel segno dei Pesci, e gli permetterà di portare avanti i propri progetti per la propria relazione sentimentale. ...