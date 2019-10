L' oroscopo del giorno 28 ottobre per la seconda sestina | classifica | Pesci al top

oroscopo del 27 ottobre : Luna in Bilancia - tensioni in famiglia per il Cancro : Il weekend è ormai arrivato, vediamo quali sono i presagi degli astri per i 12 segni dello zodiaco per quanto riguarda amore, lavoro e salute di domenica 27 ottobre. Sarà una giornata molto vantaggiosa per la Bilancia, che potrà fare affidamento sulla Luna nel segno. Al contrario gli alti e bassi non mancheranno per il Leone, protetto da un quadro astrale contrastante e per il Cancro, che potrebbe affrontare delle problematiche in famiglia e/o ...

oroscopo di Branko della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre : Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riportiamo di seguito una serie di indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo della settimana prossima di Branko, da lunedì 28 ottobre 2019 in poi, fino al primo weekend di novembre, per ciascuno dei dodici segni. Con l’inizio del nuovo mese, secondo le previsioni settimanali ...

oroscopo Paolo Fox di oggi e del weekend : previsioni 26 ottobre : Oroscopo del giorno, Paolo Fox: previsioni di oggi (sabato 26 ottobre) e del fine settimana Anche per oggi, 26 ottobre 2019, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del giorno e del weekend (quindi anche di domani) le riprendiamo al numero speciale di DiPiù “Stellare” dedicato allo zodiaco di tutto il mese di ottobre, uscito in edicola qualche settimana fa. L’Oroscopo di oggi, 26 ottobre, di Paolo Fox, dice che i nati ...

oroscopo del weekend Ada Alberti : previsioni 26 e 27 ottobre : Oroscopo Ada Alberti: le previsioni del fine settimana a Pomeriggio 5 L’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio 5 ha chiuso la puntata del venerdì del programma condotto da Barbara d’Urso. L’astrologa ha parlato della sfera lavorativa e affettiva offrendo i suoi consigli ai telespettatori, sottolineando come dovranno affrontare il sabato e la domenica i dodici segni dello zodiaco. Barbara d’Urso ha ascoltato con attenzione ...

oroscopo di Paolo Fox del fine settimana : Pesci in crisi per amore - il Sagittario recupera con Venere : Paolo Fox ci spiega cosa succederà ai segni zodiacali per questo week end. Come ogni settimana l'astrologo fornisce le previsioni dell'Oroscopo segno per segno. Studiando le stelle Fox...

oroscopo dell'ultimo weekend di ottobre : forti incomprensioni per Vergine e Cancro : Il mese di ottobre sta volgendo al termine e l'Oroscopo ha riservato già parecchie sorprese ai molti segni zodiacali. Se la settimana è stata parecchio impegnativa ora dal weekend ci si aspetta sempre un po' di relax. Al contrario, però, l'ultimo fine settimana di questo mese si prospetta essere pieno di impegni e novità per Leone e Toro, mentre altri segni avranno delle incomprensioni nel lavoro e in famiglia, come per la Vergine e il Cancro. ...

oroscopo del 26 ottobre : Sole in opposizione per il Toro - recupera lo Scorpione : L'ultima settimana del mese sta per concludersi, vediamo quali sono i presagi delle stelle e dei pianeti per la giornata di sabato 26 ottobre. Il fine settimana si apre in maniera sottotono per il Toro, che dovrà fare i conti con l'opposizione di Sole, Mercurio e Venere. Al contrario, gli astri lasciano presagire un buon recupero per lo Scorpione, soprattutto per quanto riguarda il fisico e per la Bilancia, per la quale l'amore ricoprirà un ...

L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 4 novembre : Bilancia esuberante - Leone amato : L'oroscopo settimanale studia in maniera approfondita i transiti planetari favorevoli, individuando uno spiraglio che illumina la sfera amorosa e garantisce splendide opportunità in campo professionale. In particolare l'entrata di Venere in Sagittario annuncia splendide sensazioni non solo a Sagittario ma anche ad Ariete, Leone, Acquario e Bilancia che rafforzeranno il concetto di sentimento, andando oltre la semplice attrazione fisica e ...

oroscopo Branko fine settimana : le previsioni del 26 e 27 ottobre : Oroscopo weekend di Branko, 26-27 ottobre 2019: le previsioni zodiacali di domani e dopodomani Anche per l’ultimo fine settimana di ottobre, sabato 26 e domenica 27, le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”, nel quale è presente lo zodiaco di tutto l’anno. Le previsioni di Branko dell’Oroscopo del weekend 26 e 27 ottobre dei nati sotto ...

L'oroscopo dell'amore per i single del 26 ottobre : Capricorno pignolo - Leone dinamico : L'oroscopo dell'amore per i single approfondisce le opportunità sentimentali in modo dettagliato, tenendo conto dei transiti planetari favorevoli e indirizzando ciascun simbolo zodiacale a concretizzare i sogni amorosi. Un nuovo slancio sarà utile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e Pesci che dovranno vincere l'insicurezza e superare un atteggiamento indeciso nei confronti dell'amore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...

L'oroscopo della settimana fino al 3 novembre : decisioni per Sagittario - Leone riflessivo : L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre annuncia nuovi impegni per l'Acquario, mentre per il Capricorno ci sarà un buon recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: per i nati sotto il vostro segno zodiacale c'è una condizione astrologica di grande forza. La condizione lavorativa potrebbe non essere stata delle migliori in questo periodo, ma ben presto potreste ricevere una ...

L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3/11 - 2^ sestina : Sagittario 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 è arrivato con risaputa puntualità all'appuntamento settimanale con voi lettori, amanti della buona Astrologia. A seguire andremo a fare "le pulci" alla settimana a cavallo tra la fine del mese di ottobre e l'inizio di novembre: Smaniosi di conoscere cosa hanno messo in serbo per noi le stelle nei riguardi dei prossimi sette giorni? Bene, partiamo come al solito a dare spicco ai segni ...

oroscopo Paolo Fox di oggi - venerdì 25 ottobre : i voti del weekend : Oroscopo del giorno, Paolo Fox: previsioni 25 ottobre e del fine settimana Prima di svelare le previsioni dell’Oroscopo di oggi di Paolo Fox (25 ottobre) a I Fatti Vostri, andiamo a vedere, stando alle sua anticipazioni, come se la passeranno i dodici segni dello zodiaco partendo dal segno dell’Ariete che non dovrà correre rischi sul lavoro mentre il Cancro avrà un’ottima situazione astrologica. Piuttosto confuse sono le idee ...

L'oroscopo del fine settimana 25-27 ottobre : la Vergine è pragmatica - Sagittario deciso : L'oroscopo del fine settimana indaga sulle percezioni emozionali in modo molto introspettivo, tenendo conto dell'ingresso della Luna prima in Vergine e poi in Bilancia. La posizione dell'astro d'argento in casa astrologica sesta tiene sotto controllo le sensazioni, rendendo il modo di amare molto riservato. Nel segno della Bilancia, invece, le emozioni prendono il volo e diventano molto sensibili ed estroverse....Continua a leggere