LIVE Superbike | GP Qatar 2019 in DIRETTA | tra poco il via alla superpole race | sfida tra

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59 In corso il giro di ricognizione prima della partenza della gara, tra pochissimo comincia lo spettacolo! 14.58 Ricordiamo che questa manche sarà utile anche per decidere le prime tre file della griglia di partenza di gara-2, che rappresenterà l’occasione migliore del weekend per la Ducati per provare a salire sul gradino più alto del podio. 14.55 Jonathan Rea e Alvaro Bautista sono già certi della prima e della seconda piazza, mentre è ancora aperta la lotta a tre per il terzo posto tra Alex Lowes (favorito dopo il terzo posto di gara-1), Michael Van der Mark e Razgatlioglu. Dal punto di vista statistico è interessante il confronto tra Bautista (16) e Rea (15) nelle vittorie di manche conquistate in stagione, ricordando che a quota 17 è fissato il record assoluto della storia per la. 14.51 Questa è invece la ...

zazoomblog : LIVE Superbike GP Qatar 2019 in DIRETTA: superpole race e gara-2 ultimi atti del Mondiale! - #Superbike #Qatar… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Qatar 2019 in DIRETTA: superpole e gara-1 in tempo reale - #Superbike #Qatar #DIRETTA:… - zazoomnews : LIVE Superbike GP Qatar 2019 in DIRETTA: Chaz Davies piazza la zampata nel finale ed è primo davanti a Rea e Bautis… -