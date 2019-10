LIVE Sci alpino | Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA | Shiffrin e Robinson

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.34: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 13.00 per la seconda manche. Buona giornata 11.33: Qualificate per la seconda manche anche Irene Curtoni, 18ma e Roberta Melesi 29ma. Peccato per Goggia, 32ma a 3 centesimi dal trentesimo posto 11.33: Questa la classifica al termine della prima manche: 1Mikaela USA 1:07.89 2Alice NZL 1:08.03 +0.14 3 BRIGNONE Federica ITA 1:08.75 +0.86 4 HROVAT Meta SLO 1:08.84 +0.95 5 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1:08.95 +1.06 6 WORLEY Tessa FRA 1:09.13 +1.24 7 VLHOVA Petra SVK 1:09.36 +1.47 8 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:09.55 +1.66 9 MARSAGLIA Francesca ITA 1:09.73 +1.84 10 REBENSBURG Viktoria GER 1:09.76 +1.87 11 HECTOR Sara SWE 1:09.82 +1.93 12 SCHILD Bernadette AUT 1:09.85 +1.96 13 BASSINO Marta ITA 1:09.93 +2.04 14 HOLDENER Wendy SUI 1:09.96 ...

