LIVE Piacenza-Modena 0-3 volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | Zaytsev e Anderson

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni dell’anticipo ditrae buon proseguimento di serata. 19.42 Match in equilibrio solo nel primo set. Probabilmente proprio dopo aver perso il primo parziale quando sembrava già essere acquisito ha destabilizzatoche non è riuscita più a trovare il suo equilibrio. Dall’altra partehanno continuato ad attaccare con potenza e precisione. Un risultato in fin dei conti giusto anche in considerazione del fatto che negli ultimi due parziali i padroni di casa sono usciti praticamente di scena. 18-25 Termina qui la partita cheha meritatamente vinto. 18-24 Bednorz servemente in rete. 17-24concede sette set point ai suoi 17-23 Distrattain difesa. 16-23 Errore al servizio. 15-23 Ace! 15-22 Muro ...

