Live Lecce-Juventus 0-0 | Sarri lancia il tandem Higuain-Dybala

14.53 I giocatori sono rientrati negli spogliatoi, tra poco scenderanno in campo. 14.51 Infatti, nemmeno il tempo di tale notizia, i giornali hanno già individuato un possibile scambio tra Kylian Mbappé e Paulo Dybala più 180 milioni verso Parigi: possibile che la Juventus si liberi già del suo #10? 14.49 Notizia di qualche giorno fa, dopo il consiglio d'amministrazione, è stato ...

Live Lecce-Juventus - Serie A calcio in DIRETTA : trasferta al 'Via del Mare' per la capolista
14.11 In attesa della formazione del Lecce, è il momento di analizzare quella della Juventus: Maurizio Sarri adopera un po' di turnover, inserendo Emre Can, Bentancur e Bernardeschi dal primo minuto, con il ritorno di Danilo dal 1′. 14.09 ECCO SUBITO LE FORMAZIONI: Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni. Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli, Mancosu, ...

Live Milan-Lecce 2-2 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio deludente per i rossoneri. Pagelle e highlights
96′ Finisce la partita 2-2 Impresa dei salentini che fermano i rossoneri con una partita spettacolare. 94′ Milan tutto in attacco che proverà a fare l'impresa di vincerla negli ultimi minuti. 92′ Goooooooooooooooool, Calderoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, trova un gol fantastico l'esterno difensivo del Lecce che prende palla dal limite e spara in porta dai 25 metri, ...

Live Milan-Lecce 2-1 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Piatek porta in vantaggio i rossoneri
87′ Rebic di testa su angolo di Suso non trova la porta da buona posizione. 86′ Angolo di Mancosu che pesca Lucioni che non trova la porta di testa. 85′ Squadre spaccate, giallo per Biglia che stende Petriccione in contropiede. 83′ Fuori Babacar e dentro Lapadula per il Lecce. 81′ Gooooooooooool, Piatekkkkkkkkkkkkk, grande giocata sulla destra di Calhanoglu che serve con un ...

Live Milan-Lecce 1-1 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : dentro Piatek per l'assalto finale
79′ Esce Kessié ed entra Rebic nel Milan. 78′ Suso crossa sul secondo palo dove Theo Hernandez tira sul primo palo, parata di Gabriel. 76′ Giallo per Rossettini che atterra Piatek per fermare l'azione di contropiede. 74′ Squadre ora molto lunghe a causa della stanchezza. 73′ Suso per Calhanoglu che al volo da fuori area per poco non prende il palo. 71′ Lecce che ...

Live Milan-Lecce 1-1 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Babacar risponde a Calhanoglu
68′ Dentro Krunic al posto di Paquetà nel Milan. 67′ Fuori Leao e dentro Piatek per il Milan. 66′ Calhanoglu DIRETTAmente da calcio d'angolo prende il secondo palo. 65′ Acrobazia di Mancosu che per poco non trova il primo palo. 64′ Fuori Majer e dentro Petriccione per il Lecce. 62′ Goooooooooool, Babacarrrrrrrr, che si fa parare il rigore ma sulla respinta e ...

Live Milan-Lecce 1-0 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : spingono i rossoneri alla ricerca del raddoppio
55′ Leao dentro l'area di rigore cerca un varco per calciare, ma trova la difesa del Lecce pronta a respingere. 53′ Fraseggio continuo del Milan che porta al tiro Paquetà, ma la palla va alta sopra la traversa. 51′ Farias prende palla dai 25 metri e scaglia un destro che finisce sulle mani di Donnarumma. 49′ Si scaldano Piatek e Rebic che tra poco potrebbero essere del ...

Live Milan-Lecce 1-0 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - dentro Farias
47′ Animi agitati per un fallo su Calhanoglu a centrocampo. 46′ dentro Farias e fuori Falco nel Lecce. inizia il secondo tempo! 21.34 Bel Milan con scambi rapidi tra i giocatori e baricentro alto, male il Lecce con tanti errori in fase di costruzione. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Finisce il primo tempo 1-0 per il Milan, rete di Calhanoglu. 44′ Giallo per Majer per fallo su ...

Live Milan-Lecce 1-0 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : dominio rossonero alla fine della prima frazione di gioco
21.34 Bel Milan con scambi rapidi tra i giocatori e baricentro alto, male il Lecce con tanti errori in fase di costruzione. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Finisce il primo tempo 1-0 per il Milan, rete di Calhanoglu. 44′ Giallo per Majer per fallo su Calhanoglu a centrocampo. 42′ Falco dalla destra punta Romagnoli e va al tiro, la palla debolmente finisce sulle mani di ...

Live Milan-Lecce 1-0 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Suso vicino al raddoppio
36′ Ritmi bassi ora con il Milan che gestisce la partita senza particolari problemi. 34′ Tabanelli supera Biglia ma poi sbaglia il passaggio al limite dell'area. 32′ Milan che giostra ora i tempi di gioco con Musacchio da dietro, ma Conti sbaglia il lancio. 30′ Babacar troppo isolato non riesce a trovare modo di farsi trovare dai suoi compagni di squadra. 28′ Suso ...

Live Milan-Lecce 1-0 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Calhanoglu sblocca la partita per i rossoneri
20′ Gooooooooooool, Calhanogluuuuuuuuuuu, palla con i tempi giusti di Biglia per Calhanoglu che tra i due centrali trova nel primo palo la rete vincente, 1-0. 19′ Falco progressione sulla fascia destra e lancia Meccariello che però non si dimostra un terzino e commette fallo su Theo Hernández. 17′ Leao in questo inizio di partita è in forma, supera tutti in termini di velocità e ...

Live Milan-Lecce 0-0 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : subito doppia occasione per Leao
5′ Punizione di Falco dalla sinistra, palla che arriva a Tachtsidis che calcia altissimo. 3′ Ancora Leao, invito di Calhanoglu per Leao che supera Meccariello in velocità e tira prendendo l'esterno della rete. 1′ subito triangolo che porta Leao davanti al portiere che calcia forte ma Gabriel riesce a respingere. Inizia la partita! 20.43 Stanno per entrare in campo le squadre, tra ...