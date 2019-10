LIVE Inghilterra-Nuova Zelanda 19-7 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | i Leoni eliminano

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI19-7 12.00 Il nostrotermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona giornata da OA Sport. FINE SECONDO TEMPO.19-7 80′ Ovale recuperato dai neozelandesi, ma ormai è finita! 79′ Intercetto inglese! 78′ Fuori il piazzato di Ford, ripartono gli All Blacks! 77′ Ingresso laterale in mischia, altro calcio per l’. 75′ In avanti inglese, mischia per gli All Blacks. 74′ Fermata l’avanzata All Blacks, touche per l’. 73′ Azioni disperate dei neozelandesi, ma sono più iniziative individuali che di squadra. 71′ Ovale recuperato dall’dopo una bella azione di Reece, che resta però senza sostegno. 70′ PIAZZATO FORD! Centra i pali il numero ...

