LIVE Inghilterra-Nuova Zelanda 16-7 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | Ford riporta gli

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65′ All Blacks nei 22 avversari. 62′ PIAZZATO! Facile il calcio dell’inglese, chei compagni oltre il break.16-7. 61′ Fuorigioco della, nuovo calcio per gli inglesi, che possono tornare oltre la distanza di break. 59′ CONVERSIONE MO’UNGA! Da posizione non semplice, gli All Blacks tornano sotto il break.13-7. 57′ META SAVEA! Clamorosa touche sbagliata dagli inglesi, Savea raccoglie l’ovale e schiaccia!13-5. 56′ Primo grande affondo degli All Blacks, Reece fermato a pochi metri dalla linea di meta. 53′ Si salva a ridosso della linea di meta la, che dovrà risalire tutto il campo. 52′ Continua a premere l’, annichilita finora la...

GenovaOn : Inghilterra vs Nuova Zelanda LIVE: all'Inghilterra sono stati vietati due tentativi nello showdown della Coppa del… - OA_Sport : LIVE Inghilterra-Nuova Zelanda rugby, Mondiali 2019 in DIRETTA: semifinale da brividi, All Blacks favoriti in un ma… - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Nuova Zelanda rugby Mondiali 2019 in DIRETTA: semifinale da brividi All Blacks favoriti in un matc… -