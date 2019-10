LIVE Inghilterra-Nuova Zelanda 10-0 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | Ford porta gli

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO TEMPO.10-0 40′ PIAZZATO! Ci sono potenza e precisione, oltre il break gli inglesi!10-0. 40′va per i pali quasi da metà campo. 39′ Calcio per l’per tenuto a terra. 37′ Turnover inglese, recuperato ancora l’ovale! 35′ In avanti di Sinckler, mischia per la. 33′ Tenta il drop, ma non riesce a centrare i pali. 31′ Mischia chiusa vinta dagli inglesi. 29′ Lacommette in avanti. 27′ Grande azione degli All Blacks, si salva l’a pochi metri dalla linea di meta! Touche inglese! 25′ Il TMO annulla una meta ad Underhill per il velo di un compagno di squadra. 23′ Libera ancora a, che fatica a guadagnare metri. 21′ ...

