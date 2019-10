LIVE Inghilterra-Nuova Zelanda 0-0 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | si comincia | Leoni ed

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.57 In corso l’esecuzione degli inni nazionali, poi sarà tempo di haka. 09.55 I neozelandesi hanno vinto la Pool B davanti al Sudafrica, poi hanno eliminato l’Irlanda ai quarti, mentre gli inglesi hanno vinto la Pool C davanti alla Francia, con lo scontro diretto cancellato a causa del tifone Hagibis, sconfiggendo poi l’Australia. La sfida odierna vede i favori del pronostico tutti per gli oceanici. 09.50 Di seguito il XV della: The @AllBlacks have announced their team to face @Englandin the first semi-final of #RWCat #RWCYokohama on Saturday at 17:00hrs (JPN local) #ENGvNZL pic.twitter.com/Bss9l0soWV —World Cup (@worldcup) October 24,09.40 La formazione dell’: The @Englandteam to face @AllBlacks in their #RWCsemi-final at #RWCYokohama ...

