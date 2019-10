LIVE Brescia-Virtus Bologna basket | Serie A in DIRETTA | ostacolo lombardo per la capolista

LIVE Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : decollano gli ospiti - ultimi 10' con -18 per i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tanti fischi in questo momento, nonostante sia una partita chiusa molto nervosismo in campo. 29-44 Horton prova a caricare i suoi. 1′ senza canestri. Il terzo quarto forse spacca in maniera definitiva la partita. Brescia continua a non trovare il canestro e negli ultimi minuti finisce lontanissima sul 26-44. 26-44 Sav con l’1/2 su due ao tiri liberi chiude anche il terzo ...

Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : timida reazione dei padroni di casa - ma al 20' è 20-28 : Piccola pausa, a risentirci fra pochi minuti per il proseguo del match. Finisce così un primo tempo davvero bruttino, infuocatosi nell'ultimo minuto quando anche Brescia ha iniziato a far canestro con continuità. Per Brescia servirà tutt'altro ritmo per recuperare lo svantaggio di 8 punti che in questo momento campeggia. 20-28 Jones usa il perno in maniera perfetta e da ossigeno ai ...

Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : primo quarto bruttissimo per Brescia che è nettamente in difficoltà (5-14) : 8-16 Colson mette in mostra anche le sue qualità in post-basso. 8-14 HORTON! primo canestro di un Bresciano che non sia Abass. Una Brescia troppo brutta per essere vera segna solo 5 punti nel primo quarto, ma non affonda solamente grazie ad una buona difesa. 5-14 2/2 di Colson che torna a segnare dopo una lunga serie di errori. Continua la sagra dei canestri sbagliati sia da una parte che ...

Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : inizia la lotta al Pala Leonessa! : 2-8 Hamilton muove al meglio il perno, due punti anche grazie al perno. 4′ di basket davvero bruttino, pochi canestri tanti errori anche molto semplici. 2-6 Browne con un gioco di gambe velocissimo arriva facilmente al ferro. 2-4 LAMB! Tripla da distanza Nba. 2-1 1/2 per Lamb ai liberi. 2-0 Subito Abass in penetrazione. Il quintetto di Brescia è Sacchetti, Abass, Vitali, Cain e ...

Brescia-Darussafaka basket - EuroCup in DIRETTA : sfida ostica per i lombardi contro i turchi : La presentazione del match – Brescia-UNICS Kazan – Joventut Badalona-Brescia – Brescia-Cedevita Olimpia Lubiana Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di EuroCup per quel che riguarda la Germani basket Brescia, attesa dal duro ostacolo del Darussafaka. Si tratta di una delle due sfide più complicate per la formazione allenata da ...

Diretta/ Brescia Fiorentina - risultato LIVE 0-0 - streaming : Balotelli pericoloso : Diretta Brescia Fiorentina streaming video tv: risultato live 0-0, formazioni ufficiali partita, valida per 8giornata del campionato di Serie A.

Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : i lombardi - guidati da Lansdowne e Abass - rimontano ben 14 punti di scarto e vincono 78-71 : La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. Finisce così, 78 a 71 in favore di Brescia, la quale ha rimontato ben 14 punti all'Olimpia Lubiana. 78-71 Canestro di Lansdowne a due secondi dalla fine. Partita finita, vince Brescia. 76-71 Turnover di Jaka Blazic, palla alla Leonessa che chiama subito time out. 76-71 Fallo ...

Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Finale punto a punto. Brescia sotto di uno a cinque minuti dalla fine : 69-71 Ancora Miller-McIntyre, stasera un incubo per Brescia. 69-69 LANSDOWNE! Canestro da due di DeAndre e Brescia raggiunge Lubiana. Finale al cardiopalma. 67-69 Uno su due dalla lunetta di Cain. Attenzione poiché Miller-McIntyre ha speso il quarto fallo. 66-69 Altra persa sanguinosa per Brescia. Blazic ruba palla a Cain e dall'altra parte Hopkins va in lunetta e segna entrambi i ...

Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Rimonta di Brescia nel terzo quarto. Lubiana avanti di appena due punti. 55-57 il risultato all'ultima pausa. : 55-57 Dopo oltre tre minuti di siccità offensiva da ambedue le parti, Angelo Warner segna i due punti che portano Brescia a -2 dagli sloveni. 53-57 Altro canestro di Miller-McIntyre, vitale in questa fase di partita in cui i suoi stanno subendo la pressione di una Leonessa Brescia scatenata. 53-55 Tyler Cain si prende il fallo, va in lunetta e converte con due liberi. Leonessa a ...

Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Brescia sotto 39-46 alla fine del secondo quarto : INIZIA IL TERZO PERIODO 41-46 Abass trova il primo canestro della ripresa, Brescia a -5. 39-46 Luca Vitati risponde a Blazic con un altro gioco da tre punti a tre secondi dalla fine del secondo quarto. 36-46 Gioco da tre punti di Blazic che ferma la rimonta di Brescia. 36-43 Altri due punti per uno scatenato Sacchetti. 34-43 Sacchetti riporta i suoi in singola cifra di svantaggio. 32-43 ...

Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : 19-27 a favore degli sloveni dopo il primo quarto : 29-43 Due punti di Zirbes su assist di un Blazic dominante. 29-41 Vitali va in lunetta e segna entrambi i liberi. 27-41 Jaka Blazic ancora in lunetta, ma, stavolte, segna solo un libero. 27-40 Due punti anche per Kruslin. Brescia soffre. 27-38 Canestro da due di Hopkins e Lubiana rischia di scappare via. 27-36 Canestro e fallo per Miller-McIntyre. Libero a segno. 27-33 Canestro da due di ...

Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Presentazione della partita – Programma, orario e dove vedere in tv l'incontro Torna in campo oggi, in EuroCup, alle 20.30 la Leonessa Brescia, reduce dal largo successo in campionato contro Trento, per riscattare la sconfitta subita per mano di Badalona la scorsa settimana. L'avversaria sarà l'Union Olimpija, squadra slovena con sede a Lubiana, per ora ancora ferma a ...

Ancelotti : «La vittoria sul LIVErpool ha aperto gli occhi anche a noi. Col Brescia successo faticoso» : Intervista a Sky Sport alla vigilia di Genk-Napoli in programma domani alle 18.55 «Il turn over? Quando faccio le rotazioni, l'obiettivo è sempre schierare il miglior Napoli possibile. Posso cambiarne anche dieci. Vediamo. È il momento di raggiungere continuità di risultati. Manolas? Vedremo dopo l'allenamento di questa sera». Il Napoli temuto in Europa «La vittoria contro il Liverpool ha aperto gli occhi a tutti, soprattutto a noi ...