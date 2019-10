LIVE Berrettini-Thiem | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | 6-3 5-7 3-2 | si seguono i servizi nel

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Sbaglia di dritto15-0 Primo punto del game di3-3 Chiude il game con il nono ace40-0 Sempre in spintacon il dritto, chiude a rete il punto 30-0 Comanda con il dritto15-0 Prima esterna di3-2, bravissimo Matteo che recupera da 0-30 e chiude abbassando la traiettoria della palla una volta visto cheda tre metri fuori dalla riga di fondo non si schioda 40-30 Ancora una prima vincente, questa volta esterna, di30-30 Gran prima centrale di15-30 Reagisce col nono ace0-30 Terzo doppio fallo, e secondo di fila, di. Momento molto complicato per l’azzurro 0-15 Secondo doppio fallo di2-2o vincente di, che tiene agilmente la battuta in quest’occasione 40-30 Esce il dritto in uscita dal ...

