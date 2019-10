LIVE Berrettini-Thiem | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | 4-3 | break e controbreak | resta avanti

LIVE Berrettini-Thiem - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 0-1 - inizia la semifinale del torneo austriaco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Manovra bene con il dritto Berrettini, tenendo dunque facilmente 40-0 Sbaglia di rovescio Thiem 30-0 Ace di Berrettini 15-0 Prima vincente di Berrettini 0-1 Thiem, sbaglia in lunghezza con il dritto Berrettini 40-0 Comanda bene da fondo Thiem 30-0 Sbaglia la risposta di rovescio Berrettini 15-0 Ace di Thiem Parte al servizio Thiem 14:15 E si sta per cominciare, agli ordini del giudice di ...

LIVE Berrettini-Thiem - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : si comincia nella capitale austriaca - per l’azzurro c’è il padrone di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Tra pochissimo in campo i due semifinalisti 13:55 Terzo confronto tra i due protagonisti di oggi, con un successo a testa: al Roland Garros, lo scorso anno, vinse Thiem, quest’anno ce l’ha fatta Berrettini a Shanghai 13:50 Dieci minuti all’ingresso in campo dei due giocatori alla Wiener Stadthalle! 13:45 Sempre di Parigi-Bercy parlando, non c’è solo Matteo ...

LIVE Berrettini-Thiem - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : semifinale ostica per il romano - sulla strada delle Finals c’è il numero 5 del mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Edmund – Berrettini-Dimitrov – Berrettini-Rublev – I quarti di finale di ieri a Vienna Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini e il padrone di casa austriaco Dominic Thiem. Entrambi i giocatori cercano la prima finale nel torneo della capitale austriaca, con Thiem che negli scorsi ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Sto macinando partite su partite - sto crescendo tanto ed il mio LIVEllo si sta alzando” : Al termine dei quarti di finale vinti contro Andrey Rublev, nel torneo ATP 500 di Vienna, Matteo Berrettini è stato raggiunto dai microfoni di UbiTennis.com, ai quali ha raccontato le proprie sensazioni dopo il successo odierno. DI seguito le dichiarazioni del Tennista romano. Berrettini inizia con una battuta: “Se mi abituo bene pure io sono cavoli! Quello che sta succedendo adesso me lo porto dietro da un po’, sto macinando partite ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Sto macinando partite su partite - sto crescendo tanto ed il mio LIVEllo si sta alzando” : Al termine dei quarti di finale vinti contro Andrey Rublev, nel torneo ATP 500 di Vienna, Matteo Berrettini è stato raggiunto dai microfoni di UbiTennis.com, ai quali ha raccontato le proprie sensazioni dopo il successo odierno. DI seguito le dichiarazioni del Tennista romano. Berrettini inizia con una battuta: “Se mi abituo bene pure io sono cavoli! Quello che sta succedendo adesso me lo porto dietro da un po’, sto macinando partite ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 7-6(4) - il romano vola in semifinale e rafforza il sogno Finals di Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Prossimo suo avversario sarà uno tra il padrone di casa Dominic Thiem e lo spagnolo Pablo Carreno Busta E VINCE MATTEO BERRETTINI CON UN GRANDE SCAMBIO CHIUSO COL DRITTO! 7-5 7-6(4) e l’azzurro è nell’ottava semifinale di questo suo splendido 2019! 6-4 Due match point ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 5-6 - il romano serve per restare nel set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Rublev, rimane sul nastro la risposta di Berrettini Vantaggio Rublev, grandissimo scambio girato dal russo, uno dei migliori del match: chiude con il dritto 40-40 Prima all’incrocio delle righe di Rublev, è il primo ace del set. E in che momento. 30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: il nastro porta via la palla a Rublev 30-30 Gran peccato su questo punto! Berrettini fa scendere troppo il ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 3-4 - si seguono i servizi nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Spinge con servizio e dritto Rublev 30-15 Si apre il campo con il dritto Rublev 15-15 Gran risposta di Berrettini 15-0 servizio e dritto di Rublev 4-4 Chiude con il settimo ace Berrettini. Si entra nella fase più calda del set 40-15 Buona prima di Berrettini 30-15 Dritto in rete di Berrettini 30-0 Spinge Berrettini dopo la seconda, Rublev sbaglia di rovescio 15-0 Berrettini vince un buon ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 2-3 - il romano salva due palle break nel quarto game del secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Errore di Berrettini 15-0 Scambio di media lunghezza vinto da Rublev 3-3 Scambio un po’ strano che termina in modo altrettanto strano, con Rublev che si vede portar via dal nastro la palla. game Berrettini. 40-0 Cerca il dritto lungolinea Rublev, palla in corridoio 30-0 Replica il cortometraggio con la prima Berrettini 15-0 Di nuovo bene con la prima centrale Berrettini 2-3 Rublev, ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 1-2 - il romano vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Sbaglia la risposta di dritto Rublev 15-40 Due palle break Rublev: passante di rovescio del russo con Berrettini proiettato a rete 15-30 Rublev tiene inchiodato lontano dalla riga di fondo Berrettini costringendolo all’errore di rovescio 15-15 Prima esterna di Berrettini 0-15 Fiondata incrociata di dritto in risposta di Rublev 1-2 Rublev, sempre in spinta con entrambi i colpi il ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 - il romano vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Spinge con il dritto Rublev. Un’ora di gioco raggiunta 15-15 Servizio e dritto di Berrettini 0-15 Sbaglia la palla corta in uscita dal servizio esterno Berrettini 0-1 Rublev, che tiene abbastanza bene questo turno di servizio 40-30 Quinto doppio fallo di Rublev 40-15 Scambio sul rovescio, il primo a cambiare in lungolinea è Rublev, Berrettini non trova il dritto 30-15 Risolve ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 6-5 - il romano trova il break e serve per il set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 break BERRETTINI! Seconda di Rublev, il romano spinge con il dritto, sposta il russo e chiude a rete! Servirà per il set al cambio di campo 30-40 PALLA break BERRETTINI: gran risposta di dritto di Berrettini, Rublev non fa in tempo a cominciare il movimento del dritto 30-30 Scambio lungo, uno dei pochissimi del match, Berrettini si presenta a rete, cerca il pallonetto Rublev, ma gli ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 3-4 - due palle break salvate dal russo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Secondo ace di Berrettini 30-15 Sbaglia di dritto Rublev 15-15 Primo doppio fallo di Berrettini 15-0 Servizio e dritto di Berrettini 3-4 Rublev, sbaglia ancora di rovescio Berrettini Vantaggio Rublev, perde il controllo del rovescio in back Berrettini 40-40 Spinge ancora con il dritto Rublev, Berrettini non può assolutamente nulla 30-40 Gran rovescio dal centro di Rublev che va a morire ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 2-3 - si seguono i servizi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 servizio e schiaffo al volo di dritto di Berrettini 2-3 Rublev, sbaglia l’accelerazione di dritto Berrettini che in precedenza aveva giocato un grande pallonetto difensivo 40-15 servizio e dritto di Rublev 30-15 Gran risposta di Berrettini sulla riga di fondo con il dritto 30-0 Spinge con il dritto Rublev per costringere all’errore Berrettini 15-0 Buona prima di Rublev 2-2 ...