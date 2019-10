L’intervista di Francesca Mannocchi ad “al Bija”

Maurizio Gasparri contro Francesca Fialdini per L’intervista a Virginia Raggi : “Una nullità che intervista un’altra nullità” : Maurizio Gasparri contro Francesca Fialdini. Il senatore di Forza Italia ieri pomeriggio si è lasciato andare a commenti molto critici nei confronti della conduttrice di “Da noi a ruota libera“, programma in onda su Rai1 subito dopo Domenica In. La furia dell’ex Ministro delle Telecomunicazioni del governo Berlusconi si scatena dopo l’intervista della conduttrice a Virginia Raggi, sindaca di Roma. Un dialogo con poco ...