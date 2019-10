L’Inghilterra ha eliminato gli All Blacks dalla Coppa del Mondo di rugby

Fonte : ilpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) Si è qualificata alla finale del 2 novembre con una partita pressoché perfetta: la Nuova Zelanda non perdeva indeldal 2007

