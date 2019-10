Liliana Segre nel mirino degli hater | 200 messaggi al giorno La solidarietà bipartisan

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) “I campi di sterminio sono una fandonia come l’11 settembre”. Oppure: “Vivere nell’ombra dell’Olocausto ed aspettarsi di essere perdonati di ogni cosa che fanno, a motivo della loro sofferenza passata, mi sembra un eccesso di pretese”. Dicome questi la senatrice a vita Lilianene legge in media 20o al. Lo svela in un articolo il quotidiano La Repubblica riportando un rapporto dell’Osservatorio sull’antisemitismo. Tra i tanti post rivolti alla senatrice, deportata e sopravvissuta ad Auschwitz, si legge anche: “Questa (…) ebrea di m. si chiama, chiedetevi che cazzo a fatto (sic, ndr.) per diventare senatrice a vita stipendiata da noi ed è pro invasione? Hitler non ai (sic) fatto bene il tuo mestiere”. Nellac’è dal 19 gennaio 2018, da quando il ...

