Liliana Segre insultata sui social Conte annuncia norme contro il linguaggio

Fonte : agi

(Di sabato 26 ottobre 2019) "Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, quella che invia centinaia di messaggi alla senatrice. Dobbiamo scacciare ildell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delleper contrastare ildell'odio a tutti i livelli, nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni via". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe, intervenendo in Campidoglio alla Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari. "È un mio auspicio, non spetta al presidente del Consiglio dettare l'agenda del Parlamento, però mi piacerebbe che tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento valutassero questa possibilità e quali siano lepiù indicate per contrastare le aggressioni verbali che dobbiamo bandire dal nostro consessoe e umano", ha affermato ancora...

matteorenzi : Chi attacca Liliana Segre non sta attaccando una donna, una sopravvissuta all’Olocausto, un simbolo, una senatrice… - eziomauro : Antisemitismo: “Liliana Segre, ebrea, ti odio”. La senatrice a vita riceve 200 messaggi online di insulti al giorno… - HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Ricevo duecento messaggi al giorno incitanti all’odio razziale' -