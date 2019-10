L' ERA GLACIALE Streaming video film d' animazione Italia 1 | la critica | ' divertente'

L’ERA GLACIALE film stasera in tv 26 ottobre : cast - trama - curiosità - streaming : L’Era Glaciale è il film stasera in tv sabato 26 ottobre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’Era Glaciale film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Ice AgeUSCITO IL: 24 aprile 2002GENERE: AnimazioneANNO: 2002REGIA: Chris Wedge, Carlos Saldanhacast: Leo Gullotta, Claudio Bisio, Pino ...

L’ERA GLACIALE : trama e curiosità del film sull’amicizia tra un mammut - un bradipo e una tigre : Metti, un giorno, che un bradipo, un mammut e una tigre dai denti a sciabola fanno amicizia e imbastiscono una strana alleanza per un bene maggiore: è questo l’assunto di base de L’era glaciale, film d’animazione che è uscito nelle sale di tutto il mondo nell’ormai lontano 2002. La pellicola interamente realizzata in CGI va in onda sabato 26 ottobre, dalle 21.20 in poi, su Italia Uno. Nel cast italiano, Claudio Bisio e ...

L’ERA GLACIALE : La strampalata avventura di Scrat disponibile da oggi : BANDAI NAMCO Entertainment Europe, il celebre produttore globale di prodotti d’intrattenimento per la famiglia, Outright Games, e lo studio di sviluppo con sede nel Regno Unito, Just Add Water, sono lieti di annunciare che L’Era Glaciale: La strampalata avventura di Scrat è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital. Esplora lo splendido mondo preistorico del celebre franchise ...