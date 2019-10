Lecce-Juventus | Higuain trasportato in ospedale FOTO

Juventus – Paura per Higuain : l’argentino trasportato in ospedale dopo lo scontro col portiere del Lecce : Higuain trasportato in ospedale a Lecce dopo lo spaventoso scontro col portiere Gabriel Vasconcelos Ferreria Un 1-1 amaro per la Juventus oggi allo Stadio “Via del Mare” di Lecce. I bianconeri hanno pareggiato contro i salentini, salendo così a quota 23 a +2 dall’Inter che potrebbe riprendersi oggi la vetta della classifica. Intanto, la società e tutti i tifosi bianconeri vivono attimi di apprensione per le condizioni di ...

Lecce-Juventus - Coppola (vice Liverani) : “partita di sacrificio” : “E’ stato un grande esordio per me, siamo felici del punto conquistato in casa. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, abbiamo sbagliato qualche palla in uscita che potevamo gestire meglio. Ho chiesto alla squadra di salire, spesso ci siamo riusciti, altre volte abbiamo faticato”. Sono le dichiarazioni Manuel Coppola, vice-allenatore di Fabio Liverani dopo l’impresa contro la Juventus, 1-1 il risultato finale. ...

Per Sky il rigore dubbio è quello del Lecce. Nulla su quello (imbarazzante) per la Juventus : Nel post-partita, a Sky Sport, si discute del rigore fischiato per fallo di mano di De Ligt. Del primo rigore, invece, del rigore per la Juventus nessuno chiede Nulla. Un rigore che anche in telecronaca Marchegiani ha definito inesistente. Per lui, ovviamente, era calcio d’angolo. Petriccione entra in scivolata – non a martello – sul tiro di Pjanic e lo devia in corner. Non si capisce perché nel salottino di Sky discutano del ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i giallorossi fermano Madama al Via del Mare! La Vecchia Signora sente la pressione dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.08 LE Pagelle DEL LECCE: Gabriel 7,5, Meccariello 6,5 (dal 72′ Rispoli 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Calderoni 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (dal 58′ Tabanelli 6), Mancosu 7, Farias 5,5 (dal 45′ Lapadula 6,5), Babacar 6,5. All. LIVErani (in panchina Coppola) 7. 17.07 LE Pagelle DELLA ...

Pagelle Lecce – Juventus : Dybala si conferma Top - ecco chi è il flop : Pagelle Lecce Juventus – La Juventus non riesce a vincere nonostante i tantissimi tiri in porta e le tantissime occasioni. Un Lecce composto e molto quadrato, riesce a tenere botta alla squadra bianconera, che adesso rischiar di perdere la vetta della classifica a favore dell’Inter. Non basta una splendida prestazione di Paulo Dybala, autore del gol che ha portato in vantaggio la Juventus; i bianconeri si fanno raggiungere dai ...

Dybala non basta alla Juventus : il Lecce ferma i bianconeri al “Via del Mare” - a rischio la vetta della classifica : Solo un punto per la Juventus: il Lecce ferma i bianconeri con un pareggio, a rischio il primato in classifica Arriva una battuta d’arresto per la Juventus allo Stadio “Via del Mare”: i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nell’anticipo di oggi pomeriggio della nona giornata di Serie A contro il Lecce. alla Juventus non è bastato Dybala, che ha portato la sua squadra in vantaggio grazie ad una ...

Lecce-Juventus 1-1 : Valeri concede due rigori dubbiosi ad entrambe le squadre : La sfida di quest’oggi tra Lecce e Juventus in terra salentina porta con sè inevitabili polemiche per i due dubbiosi rigori concessi dall’arbitro Valeri ad entrambe le compagini. Oggi pomeriggio si è giocato l’anticipo pomeridiano della nona giornata di campionato allo stadio Via del Mare di Lecce la tra la formazione salentina e la Juventus. Ad inizio del secondo tempo, la Juventus di Maurizio Sarri passa in vantaggio a ...

Lecce-Juventus 1-1 - bianconeri senza Cristiano Ronaldo e senza vittoria. Primo punto in casa per i giallorossi : senza Cristiano Ronaldo e senza vittoria. La Juventus viene rallentata dal Lecce nella prima partita stagionale in cui la stella bianconera è stata tenuta a riposo. Non basta a Maurizio Sarri il gol su rigore di Paulo Dybala al 50′. Perché i giallorossi ottengono il ‘massimo’ risultato con il minimo sforzo: sei minuti dopo il vantaggio dei bianconeri, segnano anche loro dagli 11 metri con Marco Mancosu, evitano la sconfitta ...

Lecce-Juventus 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : de Ligt ha sbagliato sport [FOTO] : Lecce-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il secondo match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lecce e Juventus, partita sorprendente per la squadra di Liverani, qualche problema di troppo invece per gli uomini di Maurizio Sarri complice anche l’assenza di Cristiano Ronaldo, nemmeno convocato per la sfida. Il migliore in campo è stato sicuramente Paulo Dybala, ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lecce-Juventus 1-1. Botta e risposta dal dischetto tra Dybala e Mancosu : L’anticipo odierno delle ore 15.00 della nona giornata della Serie A di Calcio vede il pareggio per 1-1 della Juventus a Lecce: entrambi i gol arrivano su rigore. Vantaggio bianconero con Dybala al 50′, pari al 56′ di Mancosu. La Juventus sale a 23 in classifica e l’Inter oggi potrebbe riprendersi la vetta solitaria della graduatoria. Nel primo tempo bene la Juventus, che passerebbe anche in vantaggio al 15′ con ...

VIDEO Lecce-Juventus 1-1 - highlights - gol e sintesi della partita : Mancosu riprende Dybala : Nell’anticipo del sabato delle ore 15.00 della nona giornata della Serie A di calcio la Juventus non va oltre l’1-1 sul campo del Lecce. Botta e risposta dal dischetto ad inizio ripresa: al 50′ apre le danze dagli undici metri Dybala, ma al 56′ Mancosu, sempre grazie ad un penalty, impatta. La Juventus sale a quota 23 in classifica e nel pomeriggio potrebbe essere superata dall’Inter. highlights Lecce-Juventus ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : finale tutto da vivere al Via del Mare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 98′ FINISCE QUI! IL LECCE FERMA LA JUVENTUS SULL’1-1! 97′ Ultimo calcio piazzato per la Juventus. 96′ GABRIEL SU HIGUAIN! Risponde presente sul tiro diagonale del Pipa. 95′ Lapadula fa salire la squadra e subisce fallo: clima infuocato. 94′ Spinge Cuadrado! Ancora angolo per la Juventus. 92′ Resta giù anche Bentancur: tantissime ...

Serie A - Juventus fermata a Lecce (1-1) : 17.00 Sorpresa al Via del Mare: un bel Lecce stoppa la Juve (priva di CR7) sull'1-1. Bene i salentini in avvio: ci prova Majer,Szczesny c'è. Poi i bianconeri iniziano a prendere campo.Muro giallorosso su Bernardeschi-Dybala, gol annullato a Higuain (fuorigioco) col Var,strepitoso al 26' Gabriel su Dybala. Ripresa. Un fallo di Petriccione su Pjanic,da punizione dal limite,diventa rigore col Var Dal dischetto esegue Dybala (50').Altro penalty ...