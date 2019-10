Lecce-Juventus 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | de Ligt ha sbagliato sport FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019), ledi– E’ andato in archivio il secondo match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo, partita sorprendente per la squadra di Liverani, qualche problema di troppo invece per gli uomini di Maurizio Sarri complice anche l’assenza di Cristiano Ronaldo, nemmeno convocato per la sfida. Il migliore in campo è stato sicuramente Paulo Dybala, l’argentino ancora una volta decisivo per gol e qualità, altro grave errore per deche ha provocato l’ennesimo calcio di rigore con un fallo di mano. Finisce 1-1, Mancosu risponde a Dybala su rigore., ledi(4-3-2-1): Gabriel voto 7: strepitoso su Dybala nel primo tempo, si mostra sempre molto reattivo: GATTO. Meccariello voto 6: rimane stremato in campo, disputa una partita di grande ...

romeoagresti : #Juventus, turno di riposo per #Ronaldo: non convocato per la trasferta di Lecce ???? #LecceJuve @GoalItalia - juventusfc : 1' | ?? | CI SIAMO! Inizia #LecceJuve, #FinoAllaFine bianconeri! ???? ?? LIVE MATCH ?? - juventusfc : #InNumbers ?? Le statistiche ??pre #LecceJuve -