Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP sono state rinviate per il forte

MotoGP - cancellate le qualifiche del GP Australia 2019 dopo la violenta caduta di Oliveira a 330 km/h. Vento troppo forte - la sicurezza prima di tutto : Il programma delle qualifiche del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato cancellato. E’ questa la notizia che arriva da Phillip Island, sede del weekend iridato. Le forti raffiche di Vento che si sono abbattute nella zona del circuito hanno costretto la Direzione Gara a prendere questa decisione in nome della sicurezza. L’incidente del portoghese della KTM Miguel Oliveira, nel corso delle prove libere 4, ...

F1 - GP Messico 2019 : programma delle qualifiche - orari - tv e streaming (sabato 26 ottobre) : Si è appena conclusa la consueta giornata riservata alle prove libere del GP del Messico 2019 di F1 ma la testa è già a domani pomeriggio (sera italiana) quando si comincerà a fare sul serio con lo spettacolo delle qualifiche. All’Autodromo Hermanos Rodriguez team e piloti sono pronti per battagliare per la 18esima volta in stagione per nella sessione volta a stabilire le posizioni sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di ...

F1 - GP Messico 2019 : programma delle qualifiche - orari - tv e streaming (sabato 26 ottobre) : Si è appena conclusa la consueta giornata riservata alle prove libere del GP del Messico 2019 di F1 ma la testa è già a domani pomeriggio (sera italiana) quando si comincerà a fare sul serio con lo spettacolo delle qualifiche. All’Autodromo Hermanos Rodriguez team e piloti sono pronti per battagliare per la 18esima volta in stagione per nella sessione volta a stabilire le posizioni sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le previsioni meteo delle qualifiche. Pioggia molto probabile e vento sostenuto domani : C’è chi spera nell’asciutto per non partire nuovamente nelle retrovie, ma le previsioni meteo per il GP d’Australia del Motomondiale, nella giornata di domani danno Pioggia praticamente per tutta la durata di prove libere e qualifiche: non è da escludere che domani possano essere validi i tempi di oggi. Bene dunque hanno fatto i piloti a cercare il tempo: nella giornata di domani le previsioni indicano Pioggia fino alle ore ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le previsioni meteo delle qualifiche. Pioggia molto probabile e vento sostenuto domani : C’è chi spera nell’asciutto per non partire nuovamente nelle retrovie, ma le previsioni meteo per il GP d’Australia del Motomondiale, nella giornata di domani danno Pioggia praticamente per tutta la durata di prove libere e qualifiche: non è da escludere che domani possano essere validi i tempi di oggi. Bene dunque hanno fatto i piloti a cercare il tempo: nella giornata di domani le previsioni indicano Pioggia fino alle ore ...

F1 - GP Giappone 2019 : il nuovo ordine d’arrivo dopo le squalifiche delle Renault. Leclerc sale al sesto posto! : La squalifica delle Renault a causa di un’irregolarità al sistema frenante ha cambiato l’ordine d’arrivo del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena dieci giorni fa a Suzuka. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg hanno infatti perso i rispettivi sesto e nono posto, cambia così l’ordine d’arrivo dell’appuntamento nipponico. Charles Leclerc sale in sesta posizione con la sua Ferrari, ...

F1 - GP Giappone 2019 : il nuovo ordine d’arrivo dopo le squalifiche delle Renault. Leclerc sale al sesto posto! : La squalifica delle Renault a causa di un’irregolarità al sistema frenante ha cambiato l’ordine d’arrivo del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena dieci giorni fa a Suzuka. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg hanno infatti perso i rispettivi sesto e nono posto, cambia così l’ordine d’arrivo dell’appuntamento nipponico. Charles Leclerc sale in sesta posizione con la sua Ferrari, ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : analisi delle qualifiche. Marc Marquez senza rivali con condizioni meteo incerte. Più equilibrio in gara : Mancava solo Motegi, l’unico circuito dell’attuale calendario in cui Marc Marquez non era mai riuscito a centrare una pole position in carriera. Come potesse andare a finire la qualifica del GP del Giappone 2019 di MotoGP non era difficile da prevedere e, nonostante un tracciato ancora leggermente umido per via della pioggia caduta in mattinata, il cannibale spagnolo ha completato la propria scintillante collezione regolando ...

VIDEO MotoGP - i momenti salienti delle qualifiche : Marc Marquez ancora imprendibile ma le Yamaha lo braccano. Indietro Dovizioso e Rossi : Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone 2019, classe MotoGP, con il tempo di 1’45.763. Le qualifiche del 16° appuntamento del Motomondiale hanno visto il campione del mondo precedere, su un tracciato con ancora qualche traccia di umidità dalla pioggia della mattinata, le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli (+0.132) e Fabio Quartararo (+0.181). Quarto tempo per Maverick Viñales, con la M1 ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole davanti a Morbidelli - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 10° : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi. Marc Marquez ottiene la pole position, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso è settimo e Valentino Rossi 10°. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche 1 93 Marc Marquez SPA ...

MotoGp – Sorrisi e abbracci nel parco chiuso : le parole dei top-3 dopo le qualifiche del Gp del Giappone : Marquez e i due piloti del team SIC Petronas esprimono la propria soddisfazione nel parco chiuso per l’esito delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone Mancava solo la pole position in Giappone a Marc Marquez e lo spagnolo si è tolto anche questo sfizio, riportando in pole position la Honda a Motegi dopo un decennio. AFP/LaPresse Ennesimo colpo da maestro dello spagnolo, che precede le due Yamaha del team SIC Petronas, apparse ...

A che ora iniziano le qualifiche della MotoGP? Diretta - differite - programma SKY e TV8 del GP Giappone 2019 : Dopo una prima giornata di prove libere completamente asciutta e lineare, il fine settimana di Motegi entra nel vivo domani con un sabato molto probabilmente piovoso in cui andranno in scena le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019, 16° round stagionale del Mondiale MotoGP. Sull’asciutto Fabio Quartararo sarebbe leggermente favorito per la pole position nei confronti di Maverick Vinales e Marc Marquez, tuttavia sul bagnato la ...

Formula 1 – Vettel sorridente - Leclerc si accontenta e Bottas battagliero : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Giappone : Le prime sensazioni dei protagonisti delle qualifiche del Gp del Giappone: Vettel euforico, Leclerc si congratula col compagno di squadra e Bottas pensa già a come superare le Ferrari E’ la Ferrari a dominare nelle qualifiche del Gp del Giappone: gli italiani che hanno puntato presto la sveglia in questa domenica insolita sono stati ripagati da un eccezonale Sebastian Vettel, che si è preso la pole position a Suzuka. Il tedesco della ...

LIVE F1 - GP Giappone in DIRETTA : la Ferrari all’assalto delle Mercedes nelle qualifiche. Cielo sereno a Suzuka! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.37: Splende il sole a Suzuka e quindi le qualifiche andranno in scena senza problemi. Le Mercedes, sulla carta, sono favorite 2.35: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone sul tracciato di Suzuka Il nuovo programma del GP Giappone (13 ottobre) – La presentazione del GP Giappone – Il meteo del GP del Giappone Buongiorno e bentrovati alla ...