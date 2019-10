“Le giornate della salute” | come prevenire le patologie del cuore e dei reni nella terza

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) La salute deie quella delsono legate a doppio filo: da una parte condividono alcuni fattori di rischiol’ipertensione e l’obesità, dall’altra alcuni fattori specificimalattia renale possono mettere in pericolo ile viceversa. E l’undicesimo appuntamento delle “, iniziativa di prevenzione promossa dalla dr.ssa Daria Caminiti, medico-chirurgo specialista in otorinolaringoiatria ed esperta in allergologia, è stato proprio dedicato alla prevenzione in ambito cardiologico e nefrologico con il dr. Giuseppe Cinnirella, responsabile dell’Unità operativa semplice di Emodinamicadivisione di Cardiologia dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, e il dr. Gaetano Moltalto, specialista in nefrologia all’ospedale San Vincenzo di Taormina. «Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte a livello globale – ha spiegato ...

vannisantoni : Daniz Naki squalificato a vita per aver espresso le sue posizioni contro il governo di Erdogan, non potrà più gioca… - ladolcestronza : @Benji_Mascolo Ma ci sta che ci siano le giornate no, eddai. Siete umani, come noi fans. Ci sta che uno sia stanco,… - iansomerwesIey : RT @antipaticq: se abitassi in america anche io sarei una di quelle pazze che passano le giornate a ritagliare coupon per poi spendere 900$… -