Lamborghini - La Urus ST-X debutta a Jerez

Fonte : quattroruote

(Di sabato 26 ottobre 2019) Per il battesimo in pista dellaST-X in veste definitiva laha scelto un pilota deccezione, il nove volte campione del mondo di motocross Tony Cairoli. Durante il weekend delle World Finals, la Suv da gara è scesa in pista sul circuito dide la Frontera, in attesa di vederla nuovamente in pista alle finali mondiali del prossimo anno a Misano Adriatico quando i vincitori del Super Trofeo si sfideranno con altri piloti delle due e delle quattro ruote su una pista allestita per loccasione con tratti asfaltati e parti sterrate. 650 CV e tanto carbonio. Caratterizzata da una carrozzeria color verde Mantis con dettagli rossi, laST-X dispone di dettagli specifici, come lalettone posteriore e il cofano motore con prese daria aggiuntive, entrambi di fibra di carbonio. Il V8 biturbo di 4.0 litri da 650 CV e 850 Nm dispone di scarichi da competizione, mentre allinterno ...

SebastianNkosi : Maserati Ghibli S Q4 (Custom ) Lamborghini Urus Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. - BellaTight_MDH : @kaity_sun Traumauto Audi R8 , oder Lamborghini Urus - Pradecosmetics : Stierengevecht: Lamborghini Gallardo Offroad vs Urus -