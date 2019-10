Lady Gaga | «La fama è una prigione» Amanda Knox e non solo lei la contesta

La fama è una prigione : Amanda Knox contro Lady Gaga : Si sa, la pressione mediatica a cui sono sottoposte le star non è sempre facile da gestire. Stelle del cinema, dello spettacolo e della musica si trovano spesso a fare i conti con fan invadenti. Per non parlare dei paparazzi che seguono i vip ovunque, irrompendo ogni giorno nella loro vita privata. E se c'è chi in passato è arrivato alle mani con i fotografi, altri invece scelgono di sfogarsi sui social. Lo ha fatto giorni fa a Lady Gaga che, su ...

Amanda Knox risponde piccata a Lady Gaga : “La prigione è prigione” : “La fama è una prigione“. Queste le parole scritte su Twitter da Lady Gaga con evidente riferimento alla pressione che una star del suo calibro subisce quotidianamente. Il tweet non è stato apprezzato da Amanda Knox, accusata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. La Know ha infatti risposto: “Ti capisco, ma la prigione è prigione“. Inutile dire che il botta e risposta ha ...

Lady Gaga - la madre parla l’adolescenza della popstar : “Nella nostra società non trattiamo la salute mentale come trattiamo quella fisica” : “Umiliata, derisa, isolata da tutti”. La madre di Lady Gaga confessa in tv alcuni retroscena dell’adolescenza di sua figlia. Cynthia Germanotta intervistata durante il programma CBS – This morning ha svelato i grossi problemi di bullismo vissuti dalla cantante pop statunitense quando era ragazzina. “Stefani è stata davvero unica. E questo non è stato sempre apprezzato dai suoi coetanei. Di conseguenza ha attraversato molti momenti difficili. ...

Elton John contro Madonna : Ha insultato Lady Gaga : In occasione dell'uscita dell'omonima biografia "Me", il cantante Elton John è ritornato a parlare di una vecchia diatriba intercorsa tra Madonna e Lady Gaga: una caduta di stile, secondo il cantante, che l'aveva portato a schierasi accanto alla più giovane fra le due popstar. Elton aveva definito la regina del Pop "sgraziata e sgradevole" nei confronti di Gaga, colpevole di aver ridimensionato il successo della canzone "Born This Way", definita ...

La lotta di Lady Gaga con la salute mentale raccontata dalla madre Cynthia Germanotta (video) : Nell'anno d'oro di Lady Gaga, contrassegnato dal successo del film A Star Is Born che grazie alla colonna sonora le ha fruttato il record di premi ricevuti in una stessa stagione, sua madre Cynthia Germanotta ha rilasciato una rara intervista ad un'emittente televisiva. Solitamente poco esposta ai mass media, la madre di Stefani Joanne Angelina Germanotta (il nome di battesimo di Gaga) ha deciso di parlare dell'importanza del trattamento ...

Lady Gaga e Dan Horton si sono lasciati : rottura improvvisa - lo sfogo : Dan Horton e Lady Gaga non stanno più insieme: periodo nero per la cantante Dan Horton e Lady Gaga si sono lasciati. La cantante non ha fatto in tempo a confermare la sua relazione con il suo nuovo compagno che già siamo qui a scrivere che questa liaison tanto chiacchierata è finita. Cose che accadono, […] L'articolo Lady Gaga e Dan Horton si sono lasciati: rottura improvvisa, lo sfogo proviene da Gossip e Tv.

Lady Gaga cade giù dal palco e il video diventa virale : Brutta caduta per Lady Gaga sul palco di Enigma, lo show della sua residency a Las Vegas. La cantante di "Shallow" si stava esibendo quando un fan, che l'aveva presa in braccio, ha perso l'equilibrio ed entrambi sono precipitati rovinosamente giù, tra lo spavento del pubblico. Il tutto è stato immortalato in video dai fan che non hanno perso l'occasione di condividerlo sui social. Nulla di grave, ma le immagini hanno fatto il giro del web. Poi ...

