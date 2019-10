Lady Diana | quello che rivelò su Carlo a Elton John

Fonte : dilei

(Di sabato 26 ottobre 2019)è stato uno dei migliori amici di. Nonostante il tempo passato, è ancora ferma nella memoria del mondo la sua commozione durante la cerimonia funebre, che lo ha visto cantare uno dei suoi più grandi successi, ossia Candle in the Wind. Nel suo libro autobiografico Me, in libreria da questo mese, il cantante inglese ha dato spazio a numerose rivelazioni sul lato privato della principessa del popolo. Ha sottolineato nello specifico che i suoi modi giocosi cambiavano repentinamente quando, durante una conversazione, si cominciava a parlare del PrincipeJonh ha svelato cheera solita chiamarlo in causa utilizzando la parola “husband” e che non pronunciava mai il suo nome. A detta del cantautore inglese si trattava di un atteggiamento inusuale per lei, che in tutte le altre situazioni era tutto tranne che fredda e formale. Come rivelato tra ...

23kikkina : sempre il migliore Antonio! #Caprarica #LadyD #nellavitavorreiesserecaprarica - infoitcultura : Meghan Markle parla di Harry: «Mi dissero 'non sposarlo, ti distruggeranno come Lady Diana'» - mircur8 : Sharon Stone dopo l’ictus: “Io dimenticata da tutti come Lady Diana” -