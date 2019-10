La Raggi inaugura il ‘San Paolo District’ | altra ex rimessa Atac torna a vivere

Fonte : romadailynews

(Di sabato 26 ottobre 2019) E’ passato quasi un anno da quando, era il 22 novembre 2018, veniva presentato il progetto di rigenerazione urbana temporanea degli ex depositi, con sviluppo e la realizzazione affidata alla Urban Value in collaborazione cone Comune di Roma. I primi risultati concreti non erano tardati ad arrivare: prima era stata data nuova vita all’ex deposito Vittoria di Piazza Bainsizza (‘Pratibus District) e lo scorso dicembre è stata la volta dell’exTuscolana in Piazza Ragusa (‘Ragusa Off’). E oggi è stata consegnata alla città la terza, e non meno importante, opera di rigenerazione urbana. Si tratta del ‘SanDistrict’, il complesso interessato questa volta è l’exSandi Via Alessandro Severo. A dodici mesi dalla partenza del progetto “la sfida è stata vinta e gli obiettiviunti -dichiara ...

