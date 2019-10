La panchina del Genoa batte il Brescia | Thiago Motta pesca 3 jolly | la squadra di Corini

Inter - 2-2 contro il Parma e sorpasso mancato : Conte incapace di cambiare in corsa - la poca qualità della panchina non aiuta : L’Inter si ferma 2-2 contro il Parma e fallisce il sorpasso sulla Juventus: le scorie della Champions si fanno sentire, Conte non dà la scossa a partita in corso e la rosa corta non regala qualità dalla panchina Dopo il pareggio della Juventus sul campo del Lecce, l’Inter aveva un’occasione ghiotta per effettuare il sorpasso in classifica e prendersi la vetta solitaria della Serie A. Di mezzo si è messo il Parma, in una ...

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce basket - Eurolega in DIRETTA : inizia il match al Forum con la sfida delle leggende della panchina Messina e Obradovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Lauvergne batte Gudaitis sulla linea di fondo e appoggia rovesciato 2-4 2/2 De Colo De Colo batte Roll, va a prendere il fallo di Scola e i due tiri liberi dopo tre minuti. Intanto il Forum applaude il rientrante Arturas Gudaitis. Gran stoppata di Tarczewski su Lauvergne! Due falli in un minuto per Jan Vesely, la qual notizia non è bellissima per il Fenerbahce. Obradovic chiama Duverioglu ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : Civitanova surclassa Sora nell’anticipo della 13^ giornata - panchina per Juantorena e Simon : Civitanova ha sconfitto Sora per 3-0 (25-18; 25-23; 25-23) nell’anticipo della 13^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. L’incontro è andato in scena questa sera all’Eurosuole Forum perché a inizio dicembre la Lube sarà impegnata nel Mondiale per Club e l’ampio anticipo si è reso necessario per permettere ai Campioni d’Italia di volare in Brasile per andare a caccia del titolo ...

Suso - la rivolta dei tifosi del Milan lo confina in panchina : la scelta di Pioli - un guaio per la dirigenza : Una giornata di rivolta contro Suso dei tifosi del Milan... paga. Secondo quanto si apprende, l'hashtag #Susoout ha sortito l'effetto desiderato: mister Stefano Pioli è orientato a tenerlo fuori nella partita di domenica prossima contro la Roma. Per certo, il rendimento dello spagnolo, fino ad oggi,

VIDEO – Thiago Motta sulla panchina del Genoa - le prime parole in rossoblu : Il portale gianlucadimarzo.com ha raccolto le prime immagini dell’arrivo in albergo dell’ex centrocampista. Thiago Motta è stato scelto per succedere ad Andreazzoli dopo 8 giornate di campionato. “”Sei contento Thiago?”. “Molto!”. Parla pochissimo, come si poteva immaginare. Ma ha un sorriso largo così. È arrivato a Genova l’ex centrocampista, che Preziosi ha scelto come nuovo allenatore. ...

Pioli inizia male la sua avventura sulla panchina del Milan : Il neo tecnico rossonero pensava di partire con 3 punti. Stefano Pioli esce invece con un pari indigesto da Milan-Lecce.

Ridotta squalifica Fonseca/ Il tecnico della Roma tornerà in panchina per il Milan : Ridotta squalifica Fonseca: il tecnico della Roma salterà solo una partita, quella al Ferraris contro la Sampdoria. Sarà al suo posto in casa col Milan.

LIVE Armenia-Italia Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Nicolato lancia Cutrone al centro dell’attacco - dalla panchina Pinamonti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:10 Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono obbligati a vincere oggi per avvicinarsi all’Irlanda in testa al girone: i Verdi al momento hanno 6 punti di vantaggio ma hanno disputato due partite in più. 18:06 Chance dal primo minuto anche per Sottil: il laterale viola non sta trovando spazio ultimamente con la propria squadra, ma ha più volte dimostrato di avere un grandissimo ...

Ranieri è il nuovo allenatore della Samp - 18esima panchina : Claudio Ranieri e' il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico ha firmato alla presenza del presidente, Massimo Ferrero, e sostituisce Eusebio De Francesco che aveva rescisso in via consensuale. Sara' legato al club blucerchiata fino al 30 giugno 2021. Il primo allenamento e' previsto per martedi' pomeriggio nel centro sportivo di Bogliasco. Ranieri trova una situazione difficile con la squadra ferma a 3 punti (una sola e 6 sconfitte) e i ...

panchina Sampdoria - ci siamo quasi per l’arrivo di Ranieri : ultimi dettagli da sistemare prima della fumata bianca : L’allenatore romano ha quasi raggiunto l’accordo con la società di Ferrero, mancano gli ultimi dettagli prima della chiusura della trattativa La Sampdoria ha ormai messo le mani su Claudio Ranieri, le parti infatti hanno quasi raggiunto l’accordo definitivo. C’è già l’intesa sull’ingaggio e i bonus relativi a questa stagione, manca invece la stretta di mano sul contratto riguardante il prossimo anno, che ...

Notizie del giorno – Lutto in casa Napoli - Ronaldo porta un big alla Juve - le ultime sulla panchina della Samp : Lutto IN casa Napoli – Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 83 anni Dolo Mistone, terzino sinistro del Napoli degli anni ’50 e ’60. Ha sempre indossato la maglia del Napoli, nella stagione ’61-’62 conquistò una Coppa Italia dopo il successo in finale contro la Spal. Cresciuto nel vivaio della società. debuttò con la prima squadra nella stagione ’55-’56, mentre disputò ...

Sampdoria : Prandelli nome nuovo per la panchina - probabile tentativo per Ranieri : La Sampdoria continua la caccia al nuovo allenatore tra qualche “no” e alcune nuove idee che stuzzicano la dirigenza. Massimo Ferrero non ha fretta, vuole un allenatore che condivida il suo progetto, ma soprattutto sa di non poter sbagliare la scelta. La sua squadra è ultima in classifica e deve uscire da una crisi profonda per provare ad evitare una retrocessione che sarebbe clamorosa. Ora, poi, che si è chiusa senza successo la trattativa per ...

La rassegna stampa di mercoledì 9 ottobre - in primo piano la panchina del Milan : “Padre Pioli” [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 9 ottobre – I quotidiani sportivi di oggi non fanno altro che parlare dell’argomento del giorno: la panchina del Milan. Dopo l’esonero di Giampaolo, parte oggi l’avventura di Stefano Pioli con i rossoneri. “Padre Pioli” titola il Corriere dello Sport: “Da oggi l’ex viola tenta un miracoloso rilancio del Milan”. Altro gioco di parole è quello di Gazzetta ...

Basket : David Blatt lascia la panchina dell’Olympiacos dopo la sconfitta con l’ASVEL in Eurolega : Due mesi fa aveva annunciato di avere una forma di sclerosi multipla, ricevendo tutto il sostegno possibile dall’intero mondo del Basket d’Europa e non solo. Ieri sera David Blatt, a pochi giorni dalla sconfitta europea dell’Olympiacos contro l’ASVEL di Villeurbanne, ha smesso di essere l’allenatore della squadra del Pireo. Una decisione, questa, sulla quale resta un certo alone di mistero, se non altro perché ...