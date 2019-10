La moglie di Nainggolan continua la battaglia contro il cancro | Cos' ho fatto di

Cagliari - Nainggolan a cuore aperto : “ho scelto di tornare per mia moglie - è più facile per lei combattere dove è nata” : Il centrocampista del Cagliari ha parlato della scelta di tornare al Cagliari, presa per permettere alla moglie di guarire con serenità Gli errori e gli eccessi sono alle spalle, Radja Nainggolan sembra aver messo definitivamente la testa a posto, compiendo quel passo in avanti che tutti si aspettavano da lui. Messo alla porta dall’Inter, il belga ha scelto di tornare a Cagliari, una decisione presa anche per far felice la moglie ...

Radja Nainggolan e la malattia della moglie : «Prima uomo - poi calciatore» : Claudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja Nainggolan«Certe volte bisogna essere prima uomini e non pensare solo alla propria carriera». Radja Nainggolan scandisce bene le parole: la sua decisione di tornare a Cagliari per stare vicino alla moglie che sta lottando contro un tumore ha commosso il mondo dello sport. «Sapete della situazione di Claudia, sono tornato ...

Tristezza e coraggio - la moglie di Nainggolan sui social : “sarà un Natale di merda - ma alle mie bimbe dico…” [FOTO] : La moglie del centrocampista del Cagliari ha postato sui social un messaggio davvero toccante, da cui traspare la sua voglia di guarire Ormai da qualche settimana Claudia Lai, la moglie di Radja Nainggolan, combatte contro una brutta malattia. Una sfida difficilissima da affrontare a testa altissima, con paura e coraggio allo stesso tempo. Stati d’animo che traspaiono dal messaggio pubblicato sui social da Claudia, decisa a ...

È tornato il «Ninja» Nainggolan - tra gol e dediche alla moglie malata : LA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJALA BATTAGLIA DEL NINJADentro un gol ci sono tante cose. C’è la gioia, c’è la rabbia. C’è un pallone da scagliare nella porta avversaria, c’è una malattia da prendere a calci e mandare lontano, il più lontano possibile. Dentro un gol ci sono un uomo ...

“Questo è per Claudia”. Radja Nainggolan - il dolce gesto per la moglie che lotta contro il cancro : Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, aveva raccontato il ”nuovo percorso della vita” che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. ”Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, aveva fatto sapere, senza entrare nei dettagli, ringraziando chi le sta intorno.\\La donna, che dal centrocampista di nuovo al Cagliari ha avuto ...

Cagliari - la dedica commovente di Nainggolan : il gol è per la moglie malata di tumore : Radja Nainggolan segna il suo primo gol dopo il ritorno al Cagliari: il centrocampista dedica la rete alla moglie Claudia in lotta contro un tumore da diversi mesi Radja Nainggolan firma il suo primo gol con la maglia del Cagliari. E che gol! Il centrocampista belga segna la rete del vantaggio dei sardi sulla Spal grazie ad un missile che si spegne sotto l’incrocio. Nel post partita la dedica va alla moglie Claudia, da diversi mesi ...

Claudia Lai - moglie Nainggolan/ Lite in strada con una signora : "Non l'ho aggredita!" : Claudia Lai, moglie Radja Nainggolan. Lite in strada con una signora, poi racconta su Instagram: "Non l'ho aggredita". E pubblica video in una farmacia...

Cagliari - il racconto shock della moglie di Nainggolan : “vi svelo cosa è successo oggi” [VIDEO] : Brutta disavventura per Claudia Lai, moglie del centrocampista del Cagliari Nainggolan ha raccontato su Instagram di esser stata aggredita verbalmente da una donna. “Oggi ho avuto un’esperienza a dir poco imbarazzante – ha scritto la donna su una story – Passeggiavo con il mio monopattino a passo d’uomo nel largo Carlo Felice (a Cagliari, ndr) quando davanti a me trovo due tenere signore che chiacchierano ...

Claudia Lai - la moglie di Nainggolan all’Olimpico con Amra Dzeko : «Che grande amore, che forza immensa questa donna!». È virale la foto ed virale il messaggio che l’accompagna. Da quando è stata postata, giovedì mattina dopo la partita della sera precedente allo stadio Olimpico di Roma, ha raccolto 15mila like la foto di Claudia Nainggolan insieme ad Amra Dzeko. È stata la moglie dell’attaccante della Roma a lanciare un messaggio social di sostegno a Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan, che da alcuni ...

Claudia Lai - la moglie di Nainggolan all'Olimpico con lady Dzeko dopo la chemio : Una bella sorpresa allo Stadio Olimpico di Roma: Claudia Lai Nainggolan, moglie del calciatore belga-indonesiano Radja - ora di nuovo in forza al Cagliari dopo due parentesi non molto positive alla Roma e all'Inter - si è fatta fotografare con la moglie del bomber giallorosso Edin Dzeko, Emra Silajdzic.L'amica ha postato lo scatto su Instagram, scrivendo: "Che grande amore, che forza immensa! Questa donna!". Claudia Lai lo scorso 11 luglio ...

Claudia Nainggolan torna all’Olimpico con la moglie di Dzeko : "Che forza questa donna" : Si è presentata allo stadio Olimpico con il sorriso sulle labbra. Non importandosene di quella capigliatura che attira gli sguardi di chi le sta intorno. Claudia Lai Nainggolan ieri sera, 25 settembre, era in tribuna per assistere alla partita dei giallorossi contro l’Atalanta. Al suo fianco Emra Silajdzic, moglie di Edin Dzeko. View this post on InstagramA post shared by Amra Džeko (@amra_silajdzic) on Sep 26, 2019 at ...

Claudia - moglie di Nainggolan - il tumore e la chemio : «Il periodo più brutto della mia vita» : Claudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, due mesi fa aveva raccontato il «nuovo percorso della vita» che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. «Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta ...

Claudia Lai - prima foto dopo la chemio per la moglie di Nainggolan : Trascorso un travagliato anno all'Inter, il belga Radja Nainggolan è tornatoin prestito al Cagliari, squadra che l'aveva lanciato nel calcio italiano, anche per stare vicino alla moglie Claudia Lai, conosciuta proprio in Sardegna e da mesi in lotta contro un tumore.Sui social la signora Nainggolan ha pubblicato la prima foto post-chemioterapia.prosegui la letturaClaudia Lai, prima foto dopo la chemio per la moglie di Nainggolan pubblicato su ...

“Eccomi”. Claudia Lai - le prime foto dopo la chemio della moglie di Nainggolan : Un dramma arrivato come un fulmine a ciel sereno, di quelli che ti stroncano e rischiano di lasciarti per terra.L’annuncio di Claudia Lai, moglie del più noto Radja Nainggolan, giocatore del Cagliari, spiazzò tutti lo scorso luglio quando annunciò di avere un tumore; tanti i messaggi di sostegno e di incoraggiamento per una donna che oggi dimostra di voler combattere la sua malattia e di volerla mettere a tacere una volta per tutte. Già qualche ...