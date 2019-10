La madre del martire curdo non piange

La madre del killer di Luca Sacchi : "Mio figlio meglio in cella che a spacciare" : Valerio Del Grosso ha confessato all’amico e alla fidanzata di aver sparato a Luca Sacchi. L’amico lo ha detto al fratello, il fratello alla madre, Giovanna Proietti, e la madre alla polizia: “Mio figlio ha fatto una cazzata”, le parole della donna, “meglio in cella che tra i pusher. È meglio saperlo nelle vostre mani che in quelle di spacciatori, delinquenti e criminali”.Non lo vedeva da due giorni. ...

La denuncia della madre “Mio figlio meglio in cella che con gli spacciatori” : Giovanna Proietti, è entrata nel commissariato di San Basilio con le lacrime in gola e il cuore a mille: «Credo che Valerio abbia fatto una cazzata»

Max Felicitas - il pornoattore ‘bacchetta’ Siffredi : “La sua storia che fa sesso orale con una vecchietta al funerale della madre? Non mi piace. Ci vuole decoro” : E’ stato scoperto da Rocco Siffredi ma ora l’allievo ha superato il maestro, almeno sui social dove i suoi numeri sono in continuo aumento. E’ Max Felicitas, diventato un vero fenomeno dell’hard con una casa di produzione tutta sua e molti, moltissimi follower. A soli 26 anni ha girato con molte star, Malena la Pugliese compresa (“il mio film con lei è stato più visto di quello che ha fatto con Rocco”, ha ...

L’Isola di Pietro - spoiler del 1° novembre : la madre di Caterina e il Ruggeri molto vicini : Nuovo spazio dedicato alla mini serie televisiva L’Isola di Pietro 3 con nuovi casi da risolvere, e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset per sei settimane consecutive. Nel terzo appuntamento in onda venerdì 1° novembre 2019, comincerà ad esserci una svolta nella vita di Elena Sereni (Chiara Baschetti). Il cuore della figlia del pediatra Pietro inizierà a battere per il nuovo vicecommissario Valerio Ruggeri (Francesco Arca), verso cui ...

Lady Gaga - la madre parla l’adolescenza della popstar : “Nella nostra società non trattiamo la salute mentale come trattiamo quella fisica” : “Umiliata, derisa, isolata da tutti”. La madre di Lady Gaga confessa in tv alcuni retroscena dell’adolescenza di sua figlia. Cynthia Germanotta intervistata durante il programma CBS – This morning ha svelato i grossi problemi di bullismo vissuti dalla cantante pop statunitense quando era ragazzina. “Stefani è stata davvero unica. E questo non è stato sempre apprezzato dai suoi coetanei. Di conseguenza ha attraversato molti momenti difficili. ...

Angelina Jolie : "Spero di vivere più a lungo di mia madre. I miei figli dovevano godere ancora del suo amore" : “Mia madre ha combattuto la malattia per 10 anni, e questo l’ha fatta diventare 50enne. Mia nonna è morta a 40 anni. Spero che le mie scelte mi permettano di vivere un po’ più a lungo”. In un lungo saggio apparso sul Time, Angelina Jolie torna a parlare della malattia della madre, delle sue scelte di chirurgia preventiva e dell’importanza di un sostegno non solo scientifico, ma anche psicologico per i ...

Harry e Meghan - parla l’autore del documentario-scandalo : “Lui dopo aver camminato dietro la bara della madre non si è più ripreso” : A pochi giorni dalla messa in onda del documentario sul principe Harry e Meghan Markle che ha fatto grande scalpore del Regno Unito mettendo ancor più in agitazione la famiglia reale, il giornalista che l’ha curato e realizzato ha deciso di parlare per raccontare alcuni retroscena inediti. Tom Bradby, giornalista di Itv, ha raccontato cosa è successo in quei giorni che ha trascorso al fianco di Harry e Meghan, accompagnandoli nel loro ...

Angelina Jolie - il cancro e la scomparsa della madre : «Spero di vivere un po’ più a lungo» : Angelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie ...

Cristian è scomparso nel nulla - l'appello della madre : "Chi sa qualcosa deve parlare" : Farris, 27 anni, calzolaio, è scomparso da Orroli lunedì scorso. Sono passati ormai 5 giorni. Il suo furgone è stato trovato...

"Harry non ha imparato la lezione della madre Diana" : Se solo si fosse fermato alla visita al campo minato. Se solo avesse ripercorso i passi della madre Diana, senza andare oltre. Invece no. Il principe Harry ha fatto di più durante il suo viaggio in Sudafrica, il primo in compagnia della moglie Meghan e del figlio Archie: ha rivelato ai media le sue frustrazioni, esponendosi al loro giudizio e dimostrando in questo modo di non aver affatto imparato la lezione di sua madre. Questo è ...

Studentessa stuprata - indagato il figlio di Beppe Grillo. Interrogata la madre del ragazzo : Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e madre di Ciro, il giovane di 19 anni accusato insieme a tre coetanei di aver violentato una Studentessa di 19 anni la scorsa estate nella villa di famiglia a Porto Cervo, è stata convocata ieri in Procura a Tempio Pausania (Sassari) come persona informata dei fatti.Continua a leggere