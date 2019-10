La fidanzata detenuta lo lascia | lui quasi senza vestiti addosso scavalca un muro di 4

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Lei,nel carcere di Vechta, una cittadina nella Germania del Nord, tronca per telefono la relazione col suo ragazzo. Lui, un diciottenne, proprio non ci sta. E cosa decide di fare? Stando a quanto riportato dalla tv Deutsche Welle, il ragazzo ha tentato il tutto per tutto scalando undi 4 metri per raggiungere la sua ex. E lo ha fatto praticamente. Perché? Per evitare che irimanessero impigliati nel filo spinato. Una volta arrivato davanti al carcere, ha scalato una parete per arrivare alle sbarre della cella della sua amata e solo a quel punto è stato scoperto e riportato a terra dai vigili del fuoco. Impossibile sapere se il gesto sia servito a rimettersi insieme alla sua ragazza, quel che è certo è che ora lui stesso è indagato per essere entrato nella prigione. L'articolo Lalo, lui (...

