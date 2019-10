La fama è una prigione | Amanda Knox contro Lady Gaga

Matteo Renzi indagato per diffamazione per una frase su Jessica Faoro contenuta nel suo libro. Pm : “Archiviare”. I genitori si oppongono : Jessica Faoro “frequentava un brutto giro legato alla droga”. Per questa frase, pubblicata nel suo libro Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani, Matteo Renzi è indagato a Padova per diffamazione. A presentare la querela sono stati i genitori della ragazza, uccisa con 85 coltellate a Milano il 7 febbraio 2018 dal tramviere Alessandro Garlaschi in un appartamento di via Francesco Brioschi. Quelle frasi del leader di ...

Sandra Muller - la donna che aveva iniziato il movimento #MeToo in Francia - ha perso una causa per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di molestie : Sandra Muller, la donna che aveva iniziato la campagna #MeToo in Francia, ha perso una causa legale per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di comportamento inappropriato, il direttore televisivo francese Éric Brion. Due anni fa Muller aveva pubblicato su

Don Giorgio a processo per diffamazione contro Salvini - leader Lega in tribunale a Lecco : Accompagnato dai suoi Legali, Matteo Salvini si è recato presso il tribunale di Lecco per la prima udienza del processo nato dalla sua denuncia per diffamazione nei confronti di don Giorgio De Capitani. Il leader della Lega ha scelto di spostare la querelle in sede locale poiché non ha gradito il fatto che un uomo di Chiesa lo abbia pesantemente insultato e gli abbia augurato la morte. Appena giunto in tribunale è stato accolto dai giornalisti ...

Rackete - Salvini indagato per diffamazione | L'ex ministro : "Per me è una medaglia" : L'ex ministro è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola Rackete comandante della Sea Watch3. Nelle scorse settimane, la Procura di Roma ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza

Rackete - Salvini indagato per diffamazioneL'ex ministro : "Per me è una medaglia" : L'ex ministro è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola Rackete comandante della Sea Watch3. Nelle scorse settimane, la Procura di Roma ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza

Carola Rackete - Salvini indagato per diffamazione. «Per me è una medaglia» : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...