La capitale del crimine dove si spara nel mucchio

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Aurelio Picca Dall'esecuzione di «Diabolik» alle pallottole per Manuel: qui è normale morire per strada Da quando a Roma le hanno appiccicato l'onoreficienza di «Roma» mi pareva una bufala. Se così avrebbe dovuto essere, nella realtà, Roma adesso sarebbe una sorta di Città Stato a capo di una nazione oliata e efficiente come l'Italia per diritto dovrebbe ambire da sempre. Ma nel frattempo da «» è nata «Mafia»: una mozzarella di bufala prodotta con latte in polvere. Si è creato un teorema, un progetto giudiziario, ideologico, nel chiuso delle menti degli architetti del disegno stesso vergando migliaia di pagine che non avrebbero sostenuto alcuna discussione di Laurea. Poi la Cassazione cancella. Era stupido come il gioco delle tre carte, credere che «un vecchio camerata» (è lui che si è espresso così) come Massimo Carminati, un uomo che fa il saluto ...

virginiaraggi : Per la prima volta, dopo anni, Roma Capitale aiuterà gli animali del Bioparco di Roma attraverso una vera e propria… - welikeduel : Il commento di Marco Damilano sulla sentenza del processo Mafia Capitale: 'La mafia non esiste, almeno non esiste a… - virginiaraggi : L’ultima fase del primo Bilancio Partecipativo di @Roma si sta per concludere. Avete tempo fino alle 12.00 di doman… -