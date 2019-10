Juventus | rimozione stella di Conte dallo Stadium | Agnelli non ha voluto rispondere

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) L'assemblea degli azionisti dellaè stata sicuramente uno degli eventi più seguiti dell'ultima settimana per quanto riguarda il calcio italiano: in primis è stata l'occasione per il presidente bianconerodi confermare l'aumento di capitale da 300 milioni di euro e allo stesso tempo di parlare di possibili investimenti sul mercato e nelle infrastrutture. Lo stesso presidente ha dedicato attenzione anche alla vicenda calcio scommesse riguardantenel 2012 decidendo però di nonad una particolare richiesta di un'azionista, che ha chiesto lumi circa la possibilità di rimuovere ladi Antoniodall' 'Allianz'. Come scrive il noto sito ilbianconero.com, è stata probabilmente l'unica domanda a cui néné il vice presidente bianconero Pavel Nedved hanno. Una questione, quella ad oggetto, che da mesi riempe tanti ...

Juventinodoc78 : RT @matgraz1: Torna alla ribalta la questione della rimozione della stella di #conte allo #Juventus Stadium e allora dico la mia. Basta con… - AvvBiancoNero : RT @matgraz1: Torna alla ribalta la questione della rimozione della stella di #conte allo #Juventus Stadium e allora dico la mia. Basta con… -