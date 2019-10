Juventus – Paura per Higuain | l’argentino trasportato in ospedale dopo lo scontro col

Fonte : sportfair

(Di sabato 26 ottobre 2019)ina Leccelo spaventosocol portiere Gabriel Vasconcelos Ferreria Un 1-1 amaro per laoggi allo Stadio “Via del Mare” di Lecce. I bianconeri hanno pareggiato contro i salentini, salendo così a quota 23 a +2 dall’Inter che potrebbe riprendersi oggi la vetta della classifica. Intanto, la società e tutti i tifosi bianconeri vivono attimi di apprensione per le condizioni di. Il calciatore argentino è stato protagonista di un paurosocol portiere del Lecce, Gabriel Vasconcelos Ferreria, che ha procurato aduna ferita sulla fronte. Subito soccorso in campo, il calciatore bianconero si è rialzato e ha continuato a giocare con una fascia in testa. A fine partita, però,è stato costretto a sedersi a terra a causa di alcuni capogiri ed è statoin, dove verrà sottoposto ...

