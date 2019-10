Juventus – Niente trasporto in ospedale per Higuain | gli aggiornamenti sulle condizioni

Fonte : sportfair

(Di sabato 26 ottobre 2019) Punti di sutura in infermeria per: non è stato necessario ilinper: arrivano buone notizie dopo lo scontro terribile col portiere del Lecce Gabriel. Soccorso in campo, l’argentino ha continuato a giocare nell’anticipo di oggi della nona giornata di Serie A, per poi accusare dei capogiri a fine match. Se in un primo momento, secondo alcune voci,era in viaggio verso l’, per sottoporsi a degli accertamenti, è arrivata adesso una notizia rassicuramente. All’argentino sono stati applicati dei punti di sutura sulla ferita in fronte e non è stato necessario il tasporto in. Il calciatore bianconero tornerà quindi a Torino col resto della squadra, e verrà successivamente sottoposto a degli esami radiologici.L'articoloinper: gli ...

sportface2016 : Gonzalo #Higuian al termine di #LecceJuventus non è stato trasportato in ospedale, ma gli sono stati applicati dei… - notizieoggi_com : Juventus, Sarri fa turnover: niente Lecce per Ronaldo- - MaxScherzyIT : @FinoAllaFine___ Comunque conta cosa si vince e Allegri che fa tanto schifo e viene preso per il culo con la Juvent… -