Juventus | in due anni da 4 a 27 club ufficiali in Cina | aperto nuovo ufficio a Hong Kong

Juventus - Paratici annuncia dei rinnovi in arrivo : due nomi su tutti : Juventus – Tanti rinnovi in vista, da Cuadrado a Dybala ma al momento la priorità per Paratici sarebbero alcuni over 30, due nomi in particolare che potrebbero prolungare a breve. Fabio Paratici ha aperto al rinnovo degli over 30. “Sui rinnovi dei giocatori ultra trentenni, noi pensiamo siano utili all’equilibrio della nostra squadra. Abbiamo 24 giocatori e 7-8 hanno più di trent’anni e pensiamo che per essere ...

Juventus - Chiellini si racconta : “torno a marzo - pronto per l’Europeo. CR7 è una iena. Ritiro? Tra due anni” : Il capitano della Juventus ha analizzato tanti temi, sottolineando come chiuderà la sua carriera tra un paio di stagioni L’infortunio continua a tenerlo fuori causa, il suo rientro in campo è previsto intorno a febbraio-marzo, ma intanto Giorgio Chiellini non smette di lavorare per farsi trovare pronto in vista dell’importante finale di stagione. Massimo Paolone/LaPresse C’è una Champions da provare a vincere e un Europeo ...

Juventus - pioggia di milioni firmata Jeep : aumenta il fisso di 25 milioni per i prossimi due anni : La Juventus vince e, di conseguenza, diventa ancora più ricca. I bianconeri, con un comunicato pubblicato sul loro sito web, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con lo sponsor Jeep per incrementare il fisso annuo di 25 milioni di euro per le stagioni sportive 2019/20 e 2020/21, passando da

Juventus-Lokomotiv Mosca - Dybala si scrolla di dosso la negatività : “avevo bisogno di questi due gol” : L’attaccante argentino ha espresso la propria soddisfazione per i due gol che hanno permesso alla Juventus di ribaltare la Lokomotiv Mosca E’ senza dubbio il protagonista della notte dell’Allianz Stadium, Paulo Dybala ribalta la Lokomotiv Mosca con una doppietta e regala tre punti pesantissimi alla Juventus, al termine di una partita complicatissima. Massimo Paolone/LaPresse Intervistato nel post gara ai microfoni di Sky ...

Calciomercato Juventus - due acquisti a parametro zero : potrebbero essere Meunier e Eriksen : La Juventus è come sempre a lavoro sul mercato alla ricerca degli rinforzi utili per migliorare una rosa già forte. A gennaio però l'esigenze principali riguardano le cessioni, in particolar modo quegli esuberi che non sono considerati titolari da Maurizio Sarri. A lasciare Torino nel Calciomercato invernale potrebbero essere Mandzukic, Perin e Pjaca, il primo potrebbe trasferirsi al Manchester United mentre gli altri in prestito per cercare di ...

Juventus Lokomotiv Mosca - probabili formazioni : due ballottaggi avanti : Juventus Lokomotiv Mosca probabili formazioni – La Juventus scenderà in campo già domani in Europa. Vincere contro il Lokomotiv Mosca permetterebbe alla Vecchia Signora di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. Staccando proprio la formazione russa di quattro lunghezze. Per cercare di ottenere i tre punti allo Stadium, Sarri sta valutando di apportare alcuni cambi rispetto all’11 messo in campo durante l’ultima gara di ...

Juventus - Sarri sorride : due recuperi importanti in vista della Champions : Juventus – Primo posto in classifica mantenuto ed una vittoria in più per Sarri. Ora la nuova Juve si prepara al ritorno in Champions league. Il tecnico toscano avrà a disposizione una squadra in forma e con qualche recupero importante. Fuori Chiellini per tutta la stagione, Sarri ha dovuto fare a meno anche di Douglas Costa, Danilo, De Sciglio ed a sprazzi anche di Ramsey. Il terzino brasiliano è pienamente recuperato e ci sono novità ...

Juventus - grana formazione : contro il Bologna due assenze pesantissime : Juventus – Il club bianconero ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di stasera contro il Bologna (ore 20:45 – Allianz Stadium). Tra i giocatori a disposizione di Sarri non figurano il brasiliano Douglas Costa e il gallese Aaron Ramsey. Torna invece il laterale destro Danilo, regolarmente a disposizione del tecnico ex Chelsea. Juventus, 2 assenti illustri: la lista dei convocati Ecco la lista dei giocatori ...

Juventus - due ballottaggi verso il Bologna : Higuain - Dybala e Buffon - Szczesny : Quest'oggi la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la sfida contro il Bologna. Maurizio Sarri, questo pomeriggio, ha provato la formazione che schiererà domani e non dovrebbero esserci grandi novità, anche se al momento restano aperti due ballottaggi che verranno risolti solo dopo la rifinitura di sabato mattina. Al momento, il tecnico juventino sembra intenzionato a confermare gran parte degli uomini visti prima della pausa a ...

Mercato Juventus - in arrivo 60 milioni : grazie ad Allegri e due cessioni top : Mercato Juventus – La Juventus è spettatrice fortemente interessata delle vicende in Premier League dove attende in particolare le mosse di Manchester United e Tottenham che, in crisi, stanno ragionando sulla possibilità di cambiare allenatore e tra i nomi più caldi per la successione rispettivamente di Ole Gunnar Solskjaer e di Mauricio Pochettino c’è Massimiliano Allegri. Il quale con un trasferimento in Inghilterra potrebbe ...

Mercato Juventus - due calciatori pronti a seguire Allegri allo United : Mercato Juventus – Max Allegri sembra essere destinato al Manchester United. Il tecnico livornese ha voglia di Premier, ed è pronto a chiamare a sè due suoi fedelissimi titolari in bianconero. Non solo Mario Mandzukic per il Manchester United. Ieri sono emersi i dettagli della trattativa che dovrebbe portare in Inghilterra il croato a gennaio, ai margini del progetto dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Mercato Juventus, ...

Caos in Serie A : “via da Juventus e Milan” - nel mirino due calciatori [NOMI e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, le ultime partite per le qualificazioni ad Euro 2020 hanno portato grosse emozioni ed indicazioni per il proseguo della stagione ma anche clamorose polemiche, sono scoppiati infatti due casi che riguardano il massimo torneo italiano. Nella bufera sono infatti Hakan Calhanoglu e Merih Demiral, nel dettagli i calciatori di Milan e Juventus nella partita della Turchia ...

Mercato Juventus - due giocatori in cambio di Pogba : contatti avviati : Mercato Juventus – La Juventus resta alla finestra per Paul Pogba. Il club bianconero non alza bandiera bianca per un possibile ritorno del francese a Torino e potrebbe avere il via libera dal possibile trasferimento di Eriksen al Real Madrid, che precluderebbe all’arrivo del ‘Polpo’ alla corte di Zidane. Pogba non sarebbe convinto dalla proposta di rinnovo del Manchester United. Infatti e valuterebbe un eventuale addio ...

CorSport : Inter e Napoli inseguono la Juventus ma sono ai due opposti : C’è una novità nel campionato, e soprattutto negli stimoli che il campionato offre alla Juventus di Sarri. Ed è rappresentata dalla presenza dell’Inter di Conte, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Se i bianconeri avessero perso il derby contro l’Inter di Marotta e Conte sarebbe stato un disastro, ecco perché la Juve ha giocato la sua migliore partita a Milano. L’Inter a sua volta ha tutte le intenzioni di stare addosso alla Juve e ...