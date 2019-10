Juventus – Il pareggio col Lecce e l’assenza di Ronaldo | Sarri spiega | “si sentiva stanco

Fiorentina-Juventus 0-0 : per i bianconeri di Sarri un pareggio alla Allegri. Molto bene la Viola tutta grinta di Vincenzo Montella : In panchina c’era Sarri, al suo esordio con la Juve in campionato. Ma in campo i bianconeri hanno ricordato Molto di più la squadra di Massimiliano Allegri. Saranno stati gli infortuni in serie (fuori Douglas Costa e Pjanic nel primo tempo per noie muscolari), sarà stata la grande prestazione della Fiorentina di Montella, fatto sta che per la Juve è arrivato il primo stop in campionato dopo le due vittorie in altrettante giornate. Lo zero ...