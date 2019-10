Juventus | Dybala | ' Più cattiveria è quello che ci servirà per raggiungere gli obiettivi'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Questo pomeriggio lanon è riuscita ad andare oltre all'1-1 contro il Lecce. I bianconeri hanno giocato un buon match, ma hanno saputo concretizzare in zona gol. Proprio la pocoè il problema che probabilmente ha impedito alladi vincere. Paulo, con un post su Instagram, ha messo in evidenza proprio questo aspetto: "Piùche ciper arrivare agli". I bianconeri dovranno ritrovare la lucidità sottoporta, ma questo è un piccolo difetto che Maurizio Sarri fino ad ora non è riuscito a correggere ed i bianconeri, in questa prima parte della stagione, spesso non hanno concretizzato come avrebbero dovuto....

forumJuventus : ?? GOOOOOOL! DYBALA DAGLI UNDOCI FA 3 IN 2 PARTITE E PORTA LA JUVENTUS IN VANTAGGIOOO! #LecceJuve - SkySport : ???? Serie ?? - 9^ Giornata ?? #LecceJuve 1-1 ? rig. #Dybala (50') ? rig. #Mancosu (56') ? - Eurosport_IT : INCREDIBILE AL VIA DEL MARE! IL LECCE FERMA LA JUVENTUS ? Non vanno oltre il pari gli uomini di Sarri: al rigore d… -