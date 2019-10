Jennifer Garner | «Niente Instagram per mia figlia | troppa pressione»

Jennifer Garner condivide la sua mammografia nel mese della prevenzione : «Fate i controlli» : Segui la dieta mediterraneaFai l'autopalpazione ogni meseResta in formaNon esagerare con i drinkFai tanto sportEsegui periodicamente i check mediciJennifer Garner ha un messaggio per tutti i suoi follower (e non solo): ottobre è, certo, il mese di Halloween – tra le feste preferite dagli americani – ma è soprattutto il mese della prevenzione del cancro al seno. È quindi importante sottoporsi con regolarità ai controlli. La 47enne ...

Cosa vorresti chiedere a Jennifer Garner? : Jennifer Garner ha saputo conquistare il suo posto nel cuore del pubblico internazionale: merito soprattutto di Alias, la serie televisiva dove impersonava l’agente Sidney Bristow, che riusciva a creare una giusta miscela tra diversi elementi, imponendo al centro della scena un’eroina in grado di cavarsela in situazioni decisamente complicate. Molta acqua è passata sotto ai ponti, ma come dimostra quest’episodio di Autocomplete ...

Jennifer Garner e Ben Affleck accompagnano i figli a scuolaJennifer Garner e Ben Affleck accompagnano i figli a scuola