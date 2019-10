JDM - Sportive e non solo | le glorie del Sol Levante FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di sabato 26 ottobre 2019) JDM, ovvero Japanese Domestic Market. Un acronimo molto diffuso tra gli appassionati di auto, in genere utilizzato per identificareledel Sol, ma che in realtà annovera tutti i modelli nipponici venduti sul mercato interno. Molti destinati anche allEuropa, certo, ma non sempre: le kei car, alle quali abbiamo già dedicato una lunga carrellata di esempi, non trovano oggi spazio in mercati diversi da quelli asiatici. Ed è vero anche il contrario: la Nissan Qashqai, per esempio, prodotta nel Regno Unito e non più venduta in Giappone - dove veniva in passato commercializzata con il nome Dualis -, non può essere considerata una JDM.La rassegna. Proprio in questi giorni abbiamo potuto ammirare diverse novità del mercato nipponico nel corso delle anteprime per la stampa del Salone di Tokyo, che terrà aperti i battenti fino al 4 novembre con tanti prototipi elettrici e a ...

