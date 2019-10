Jane Fonda arrestata per la terza volta a Washington

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019)è stata, per la, durante una protesta sui cambiamenti climatici. Con lei è stato fermato anche l’attore Ted Danson. L′81enne attrice è stata fermata durante un evento di Fire Drill Fridays che l’attrice organizza per spingere i politici ad occuparsi dell’emergenza climatica. La polizia ha diffuso una nota in cui spiega che “e Danson sono tra le 32 persone fermate per aver dimostrato illegalmente all’incrocio tra East Capitol e First Street”.In una lettera diffusa dal sito di Fire Drill Fridaysspiega di essersi trasferita aper “essere più vicina all’epicentro della lotta per il nostro clima” e che intende ogni venerdì “guidare manifestazioni settimanali a Capitol Hill per chiedere che i nostri politici agiscano per ...

