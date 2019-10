Inter-Parma | Serie A calcio | i nerazzurri non sfruttano il pareggio della Juventus e

Inter-Parma 2-2 - Lukaku non basta : il sorpasso dei nerazzurri sulla Juve non c’è : nerazzurri in vantaggio e temporaneamente primi, raggiunti e superati in 4’ dall’ex Karamoh e da Gervinho. Nella ripresa il belga sul filo dell’offside trova il pareggio

Inter-Parma 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Lautaro come Atlante - Lukaku come Garfield [FOTO] : Inter-Parma, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter non va oltre il pari interno contro il Parma. Finisce 2-2. Brutta seconda parte del primo tempo della squadra di Conte, molto meglio nella ripresa, dominata. Un Parma ordinato e mortifero in contropiede riesce a portare a casa un punto tutto sommato meritato per quanto visto in campo. In gol Candreva e Lukaku per i nerazzurri, Karamoh e Gervinho per gli emiliani. Lautaro Martinez ...

L’Inter non approfitta del passo falso della Juventus : contro il Parma finisce solo 2-2 [FOTO] : Inter-Parma live – E’ andato in archivio il secondo match di oggi valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Parma, due squadre che hanno dato vita ad una partita scoppiettante e ricca di gol. Qualche errore di troppo in difesa per la squadra di Antonio Conte che però come al solito si è rivelata pericolosa in attacco, molto bene gli uomini di D’Aversa soprattutto in ripartenza, in ...

Dopo la Juve - frena anche l'Inter : Lukaku non basta - 2-2 con il Parma : L?Inter pareggia 2-2 contro il Parma, non approfitta del mezzo passo falso della Juventus (1-1 con il Lecce) e butta via la grande occasione del sorpasso. Se l?anno scorso nel successo...

Non vince nemmeno l’Inter : 2-2 col Parma e la Juve resta prima : Non vince nemmeno l’Inter: 2-2 col Parma. L’Inter non approfitta del pareggio della Juventus a Lecce. La squadra di Conte viene fermata in casa dai gialloblù. La squadra di Sarri resta quindi prima in classifica, sempre con un punto sui nerazzurri. È il sabato nero, diciamo grigio, delle prime due in classifica. Il campionato rallenta e domani il Napoli potrebbe approfittarne, anche se contro la Spal non sarà semplice. Di certo ...

Calcio - serie A : Inter-Parma 2-2 : 20.01 Occasione mancata per l'Inter che al Meazza pareggia 2-2 con il Parma. I padroni di casa partono con lo stimolo di superare la Juve e vanno in gol al 23' con Candreva,ma il Parma replica con Karamoh (26'),poi al 30' lo stesso ivoriano serve Gervinho ed è 1-2. Sul finire del primo tempo ci prova Lautaro di testa, ma non va.Al 51'Candreva serve Lukaku che la mette in rete.Dopo un lungo consulto il Var convalida.L'Inter tenta di premere:al ...

